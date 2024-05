São Carlos registra 630 novos casos de dengue

Mosquito da dengue - Crédito: Divulgação

São Carlos registrou 630 novos casos de Dengue na última semana, uma pequena redução em relação ao período anterior.



–Em 2024 já foram registradas 16.405 notificações para Dengue, com 5.256 casos positivos, sendo 4.790 autóctones e 466 importados (630 novos casos). Para Chikungunya foram registradas 114 notificações, com 68 casos descartados, 02 positivos, sendo 1 autóctone e 1 importado e 44 aguardando resultado de exame. Para Zika foram registradas 17 notificações, com 17 casos descartados e para Febre Amarela foram registradas 3 notificações, com 2 casos descartados e 1 aguardando resultado de exame.

Leia Também