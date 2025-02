São Carlos registra 63 acidentes com escorpiões em 2024

Escorpião - Crédito: divulgação

O município de São Carlos registrou 63 acidentes causados por escorpiões em 2024, conforme dados da Prefeitura Municipal. Apesar de uma leve queda em relação a 2023, quando foram contabilizados 66 casos, o número segue alto e reforça a necessidade de medidas preventivas.

Os meses com maior incidência de acidentes em 2024 foram setembro e outubro, com 9 casos cada, seguidos de março, novembro e janeiro.

Os números mostram ainda que no ano passado foram realizadas 226 notificações de encontros do aracnídeo e 292 vistorias realizadas em diferentes pontos da cidade. O Cemitério Nossa Senhora do Carmo, por exemplo, continua sendo um local crítico, com 4.956 escorpiões capturados em 2024.

O que fazer ao ver um escorpião

As autoridades de saúde só indicam tentar capturar um escorpião se você se sentir seguro e protegido. Nesse caso, você vai precisar de luvas específicas ou de um objetivo longo e fino, de superfície lisa. Também é preciso ter em mãos um frasco plástico fundo, de superfície lisa e tampa (evite potes de vidro que possam quebrar), para colocar o animal depois da coleta.

Se não houver segurança, entre em contato com a prefeitura de sua cidade e comunique o aparecimento do animal.

Com o objeto longo e fino, empurre o escorpião até um local onde consiga coletá-lo com o frasco

Mantenha uma distância de pelo menos 30 centímetros entre sua mão e a ponta do objeto

Se o animal agarrar o objeto longo e fino, despreze-o sem chacoalhar

Coloque o frasco de plástico sobre o escorpião, deslizando um papel grosso (cartolina, papelão) enclausurando o animal no recipiente

Vire o frasco e continue segurando o papelão, mantendo o frasco fechado. Quando o escorpião estiver no fundo e não oferecer risco de escapar, retire rapidamente o papel e feche o recipiente com a tampa

Outra forma de captura é usando luvas de vaqueta ou luva de raspa de couro com proteção para antebraço, camisa de manga longa sem punho ou com punhos ajustados com fita adesiva e calças compridas ajustadas no tornozelo ou com a calça dentro da bota passando fita adesiva

Se não conseguir coletar o animal, você pode exterminá-lo com um golpe vigoroso, usando um objeto plano, bastante sólido e com uma haste longa

Nunca capture o escorpião diretamente com as mãos, mesmo usando luvas comuns. Foto: Butantan/Governo de SP

O que não fazer

Nunca capture o escorpião com as mãos, mesmo usando luvas comuns

Nunca faça a captura sozinho. Tenha alguém por perto que possa ajudar em caso de acidente

Nunca utilize inseticida ou produto químico para eliminar o escorpião. Seria preciso usar uma quantidade muito grande, o que prejudicaria a sua saúde e a de quem estiver por perto.

