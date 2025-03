SÃ£o Carlos registra 449 casos de dengue em uma semana

Mosquito da Dengue - Crédito: Pixabay

O número de notificações de arboviroses segue crescendo em 2025. De acordo com o boletim epidemiológico divulgado nesta segunda-feira (03/03), já foram registradas 4.034 notificações de Dengue, das quais 1.244 foram confirmadas, todas autóctones (contraídas no próprio município). Outros 1.639 casos ainda aguardam resultado de exame. Além disso, um óbito está sob investigação, com exames pendentes no Instituto Adolfo Lutz.

Em comparação com 2024, quando o município fechou o ano com 30.312 notificações e 16.241 casos positivos, o cenário preocupa as autoridades de saúde, que reforçam a importância da eliminação dos criadouros do mosquito Aedes aegypti.

Para Chikungunya, foram 48 notificações em 2025, sendo 1 caso positivo, 35 descartados e 12 aguardando exame. Já para Zika, todas as 27 notificações foram descartadas. Em relação à Febre Amarela, não houve registros até o momento.

No ano passado, foram confirmados 4 casos de Chikungunya e nenhum de Zika ou Febre Amarela. Além disso, 6 óbitos por Dengue foram registrados em 2024, reforçando a gravidade da doença.

Diante desse cenário, a Secretaria de Saúde intensifica ações de combate ao mosquito e pede a colaboração da população para evitar a proliferação do Aedes aegypti, principal transmissor dessas doenças.

