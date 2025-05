São Carlos registra 20 casos de HIV nos primeiros quatros meses de 2025

Teste HIV - Crédito: divulgação

O Centro de Atendimento de Infecções Crônicas (CAIC), vinculado à Secretaria Municipal de Saúde (SMS), divulgou o Boletim Epidemiológico de HIV referente ao primeiro quadrimestre de 2025. O relatório apresenta um panorama da infecção no município, com o objetivo de orientar ações de prevenção, diagnóstico e tratamento, além de ampliar os cuidados com as pessoas vivendo com HIV/Aids.

Entre janeiro e abril deste ano, foram registrados 20 novos casos de HIV em São Carlos. No mesmo período de 2024, foram 23. A faixa etária mais acometida é a de 25 a 29 anos, com maior incidência entre homens — média de dois casos masculinos para cada caso feminino. A taxa de detecção foi de 19,86 casos para cada 100 mil habitantes.

A divulgação dos dados reforça a necessidade de intensificar as estratégias de prevenção combinada. Entre elas, estão a ampliação do acesso à PrEP (profilaxia pré-exposição), a testagem regular e o início imediato do tratamento antirretroviral (TARV) após o diagnóstico. Essas medidas são essenciais para garantir qualidade de vida às pessoas com HIV e reduzir as chances de transmissão do vírus.

A testagem é oferecida gratuitamente em todas as unidades de saúde do município. Segundo especialistas, o diagnóstico precoce e o início oportuno do tratamento permitem que a pessoa viva com saúde e sem risco de transmitir o vírus.

O município tem intensificado ações como a ampliação dos pontos de testagem rápida, distribuição de preservativos e gel lubrificante, capacitação de profissionais e campanhas educativas em escolas e comunidades.

“Reforçamos a importância da testagem regular, principalmente entre populações-chave e pessoas em situação de vulnerabilidade. O enfrentamento da epidemia de HIV passa também pela superação do estigma, a promoção dos direitos humanos e o fortalecimento das políticas públicas de saúde”, destaca Denise Martins, diretora de Vigilância em Saúde.

Os dados completos do boletim estão disponíveis no Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN).

