terça, 12 de agosto de 2025
Saúde

São Carlos registra 13 casos positivos de COVID-19 em julho

12 Ago 2025 - 12h05Por Jéssica C.R.
Vacina contra a Covid - Crédito: © Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência BrasilVacina contra a Covid - Crédito: © Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil

O Departamento de Vigilância em Saúde divulgou nesta terça-feira (12) o balanço mensal da COVID-19 em São Carlos. No mês de julho, o município contabilizou 611 notificações da doença, com 13 casos positivos e nenhum óbito registrado.

Ao longo de 2025, os números mostram uma queda significativa nos casos em relação ao início do ano. Em janeiro, foram 494 casos positivos e 1 óbito — uma mulher de 63 anos com comorbidades. Fevereiro apresentou 571 casos positivos, enquanto março registrou 121. Em abril, foram 16 casos e 1 óbito (mulher, 88 anos, com comorbidades). Maio teve 22 registros, junho 17 e, agora em julho, 13 casos, sem novas mortes.

Nos primeiros sete meses de 2025, São Carlos somou 9.539 notificações, sendo 1.254 casos confirmados e dois óbitos pela doença.

Comparativo com 2024
No ano passado, o município registrou 5.959 casos positivos de COVID-19. A distribuição mensal foi a seguinte: janeiro (449), fevereiro (2.142), março (1.553), abril (244), maio (26), junho (26), julho (43), agosto (378), setembro (507), outubro (198), novembro (172) e dezembro (221). Ao todo, 18 óbitos foram contabilizados em 2024.

De acordo com a Vigilância em Saúde, a queda expressiva nos casos em 2025 está associada à ampliação da cobertura vacinal e à manutenção das medidas preventivas, especialmente entre os grupos mais vulneráveis.

