São Carlos registra 1.224 casos positivos e 2 óbitos por COVID-19 nos cinco primeiros meses de 2025

Teste Covid - Crédito: divulgação

O Departamento de Vigilância em Saúde divulgou nesta semana o balanço atualizado da COVID-19 em São Carlos. De janeiro a maio de 2025, o município registrou 7.647 notificações da doença, das quais 1.224 foram confirmadas como casos positivos. Nesse período, duas mortes foram associadas à COVID-19.

Somente no mês de maio foram contabilizadas 1.909 notificações, com 22 casos positivos confirmados e nenhum óbito. Em abril, foram registrados 16 casos e 1 óbito — uma mulher de 88 anos com comorbidades. Já em março, houve uma redução expressiva com apenas 121 casos e nenhum óbito. Fevereiro apresentou 571 confirmações e janeiro teve o maior número do ano até o momento: 494 casos positivos e 1 óbito — uma mulher de 63 anos, também com comorbidades.

Comparando com o mesmo período de 2024, quando foram registrados 4.414 casos positivos entre janeiro e maio, os números deste ano mostram uma queda significativa no total de infecções, embora os óbitos continuem ocorrendo, especialmente entre pessoas com fatores de risco.

Em todo o ano de 2024, São Carlos contabilizou 5.959 casos positivos e 18 mortes por COVID-19. A maior incidência ocorreu nos meses de fevereiro (2.142 casos) e março (1.553), com redução a partir de abril.

