São Carlos reforça combate ao HIV com ações de prevenção e tratamento

A Secretaria Municipal de Saúde de São Carlos, por meio do Centro de Atendimento de Infecções Crônicas (CAIC), divulgou o Boletim Epidemiológico de HIV referente ao segundo quadrimestre de 2025. O levantamento mostra aumento de registros na cidade e orienta estratégias de prevenção, diagnóstico e tratamento.

Entre maio e agosto, 20 novos casos foram notificados. A faixa etária mais atingida continua sendo a de 25 a 29 anos, com predominância masculina: dois homens para cada mulher. A taxa de detecção no período chegou a 19,86 casos por 100 mil habitantes.

As autoridades de saúde reforçam a importância da prevenção combinada, que inclui ampliação do uso da PrEP (profilaxia pré-exposição), testagem regular e início imediato do tratamento antirretroviral (TARV). De acordo com especialistas, o tratamento garante qualidade de vida e torna o vírus intransmissível quando a carga viral se mantém indetectável.

A supervisora do CAIC, Cíntia Ruggiero, lembra que a testagem é gratuita em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs), Unidades de Saúde da Família (USFs) e no próprio CAIC. “O diagnóstico precoce é considerado fundamental para garantir mais saúde e qualidade de vida às pessoas que vivem com HIV”, afirma

Entre as ações da Secretaria estão a ampliação dos pontos de testagem rápida, distribuição de preservativos e gel lubrificante, capacitação de profissionais e campanhas educativas em escolas e comunidades.

“A cada boletim buscamos não apenas mostrar os números, mas reforçar a importância da prevenção e do diagnóstico precoce. O HIV hoje é uma condição controlável, desde que o tratamento seja iniciado o quanto antes. Nossa missão é garantir acesso ao tratamento e, sobretudo, combater o estigma, que ainda afasta muitas pessoas dos serviços de saúde. Em São Carlos temos uma rede preparada e gratuita para atender a população e realizar a testagem”, destaca Denise Martins Gomide, diretora de Vigilância em Saúde.

De janeiro a agosto deste ano, o CAIC realizou 6.374 consultas, aplicou 1.952 vacinas, fez 2.461 exames e 9.209 testes rápidos. Atualmente, 1.833 pacientes com HIV fazem acompanhamento na unidade.

O CAIC funciona na Avenida São Carlos, nº 3.392, no Tijuco Preto (esquina com a Rua José de Alencar), de segunda a sexta-feira, das 7h às 16h. Informações pelos telefones (16) 3419-8240 ou 3419-8250.