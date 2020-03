São Carlos recebe mais 9 mil doses da vacina contra a gripe

A meta em São Carlos é vacinar 90% do público alvo - Crédito: Divulgação

A Secretaria Municipal de Saúde, por meio do Departamento de Gestão e Cuidado Ambulatorial (DGCA), comunica que chegou na manhã desta segunda-feira (30/03), a terceira remessa enviada pelo Governo do Estado de São Paula da vacina contra a gripe.

As doses já foram distribuídas e todas as unidades de saúde já possuem o imunizante. Porém o agendamento das pessoas acamadas deve continuar a ser feito pelos telefones 3368-2044, 3368-5593, 3362-1350, 3372-6592 ou 99754-1585.

As unidades básicas de saúde da Redenção, Vila são José, Santa Felícia, Cidade Aracy e Vila Isabel, além da vacinação presencial com distanciamento de segurança, também continuam realizando a vacinação pelo sistema Drive Thru.

Contabilizando as duas remessas de vacinas recebidas desde início da Campanha, no dia 23 de março, já foram aplicadas mais de 22 mil doses. Com mais essas 9 mil doses a Prefeitura vai totalizar 31 mil pessoas imunizadas na cidade, número recorde para duas semanas de campanha, lembrando que nessa primeira etapa estão sendo vacinados somente idosos e profissionais da saúde.

A meta em São Carlos é vacinar 90% do público alvo, o que corresponde a 29.261 pessoas idosos e 7.834 profissionais da área da saúde. Em 2019 foram aplicadas 52.135 doses da vacina na cidade, o que correspondeu a uma cobertura vacinal de 65,16% do público alvo. Depois do encerramento da Campanha, quando o Ministério da Saúde liberou a vacina para o público em geral, foram aplicadas mais de 20 mil doses, aumentando a cobertura vacinal para 81,67%.

Confira como fica o calendário da Campanha Nacional de Vacinação contra a Gripe definido pelo Ministério da Saúde:

23 de março: início da Campanha Nacional de Vacinação Contra a Gripe. Pessoas com mais de 60 anos e trabalhadores da área da saúde podem tomar a dose.

A partir do dia 16 de abril: o público-alvo é ampliado para professores, profissionais das forças de segurança e salvamento e pacientes com doenças crônicas (hipertensão, diabetes, asma, entre outras).

A partir do dia 9 de maio: crianças de 6 meses a menores de 6 anos incompletos, pessoas entre 55 e 60 anos incompletos, gestantes, puérperas e indígenas começam a receber a vacina.

O Dia D acontecerá no 9 de maio. É um sábado onde postos de saúde oferecerão o imunizante para todo o público-alvo, no Brasil inteiro.

