São Carlos realiza Dia D de vacinação contra sarampo no sábado

Crédito: Divulgação

A Vigilância Epidemiológica realiza no próximo sábado (22/08) o “DIA D” contra o sarampo. A ação faz parte da estratégia nacional da Campanha de Vacinação contra o Sarampo direcionada para o público de 6 meses a 49 anos de idade.

A tríplice viral está disponível para as pessoas com idade entre 1 e 29 anos que não tomaram as duas doses previstas no calendário anual de vacinação. As crianças de 6 a 11 meses, devem receber a dose zero da vacina tríplice viral. O calendário nacional de vacinação prevê a aplicação da primeira dose da tríplice viral aos 12 meses e a segunda, aos 15 meses, para reforço.

Pessoas com idade entre 30 e 49 anos também podem ser vacinadas em caso de necessidade, que será avaliada por um profissional de saúde.

Em São Carlos a dose estará disponível das 8h às 17h nas seguintes Unidades Básicas de Saúde: UBS Cidade Aracy, UBS Vila Isabel, UBS Redenção, UBS São José e UBS Santa Felícia. Nos distritos de Água Vermelha e Santa Eudóxia a vacina será aplicada nas Unidades de Saúde da Família (USF’s).

O município recebeu 4.500 doses extras para a o “DIA D” da campanha, porém a vacina tríplice viral faz parte do calendário nacional de vacinação, portanto disponível o ano todo na rede pública de saúde.

“Todos devem levar a caderneta de vacinação para que os profissionais de saúde possam avaliar o esquema de imunização”, ressalta Crislaine Mestre, diretora do Departamento de Vigilância em Saúde.

Treze notificações da doença já foram registradas esse ano no município, sendo dois casos confirmados. Em 2019 foram registradas 121 notificações da doença com 30 casos confirmados. 19.697 pessoas foram imunizadas no município no ano passado. Em 2020, 5.578 foram aplicadas até o momento.

A campanha de intensificação da vacina contra o sarampo prossegue até dia 31 de agosto.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também