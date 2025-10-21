São Carlos é reconhecida como Cidade Angels em cerimônia na Santa Casa

Crédito: divulgação

A Santa Casa de São Carlos sediou uma cerimônia especial para celebrar o reconhecimento de São Carlos como uma Cidade Angels, título internacional concedido a cidades comprometidas com a excelência no atendimento ao Acidente Vascular Cerebral (AVC). A certificação é resultado de uma ampla articulação entre instituições de saúde, poder público e comunidade, voltada à qualificação do cuidado e à redução do tempo de resposta nos casos de AVC.

O evento contou com a presença do provedor da Santa Casa, Antonio Valério Morillas Junior; da coordenadora do grupo de voluntárias da Maternidade Dona Francisca Cintra Silva, Nilce Morillas; da diretora de Práticas Assistenciais, Dra. Carolina Toniolo Zenatti; do diretor Técnico, Dr. Roberto Muniz Junior; do diretor de Estratégia e Inovação, Dr. Flávio Guimarães; da educadora científica do projeto, Karla Leal Trevisan; e do coordenador do Serviço de Neurologia da instituição, Dr. Vitor Pugliesi. Também participaram o prefeito municipal Netto Donato, o vice-prefeito Roselei Françoso, o secretário de Saúde Leandro Pilha, o secretário de Educação Lucas Leão; a diretora de Departamento de Gestão de Cuidado Hospitalar, Daniele Roubles Antoneli; os vereadores Lineu Navarro e Bruno Zancheta, além de Dr. Renato Rizzoli e João Adriano Rosa, representando o SAMU, e os doutores Lucas Bonadio e Ricardo Inecco de Castro, representando a Unimed São Carlos.

O evento ainda contou com a presença da Sra. Lúcia Nagliate, esposa do ex-vice-provedor da Santa Casa, Sr. Marcos Nagliate, que dá nome à unidade de AVC da instituição.

Durante a cerimônia, Karla Trevisan apresentou o projeto Cidade Angels, explicando o impacto das ações de educação e conscientização sobre o AVC em São Carlos. Um dos destaques foi o vídeo gravado com os alunos do 3º ano da E.M.E.B. Prof. Afonso Fioca Vitali (CAIC), no bairro Cidade Aracy, que simulou um caso real de AVC e mostrou os resultados das atividades educativas realizadas na escola. Os estudantes, que participaram diretamente do projeto, também estiveram presentes na cerimônia e foram aplaudidos pelo público.

Em seguida, Dr. Vitor Pugliesi detalhou o trabalho desenvolvido pela equipe de neurologia da Santa Casa e os avanços conquistados no atendimento emergencial ao AVC, que colocaram São Carlos em destaque nacional e internacional.

Um dos momentos mais emocionantes do evento foi a participação de Valdir Penteado, jornalista, paciente da Santa Casa, que sofreu um AVC e recebeu atendimento exemplar da equipe hospitalar. Ele foi convidado a participar da entrega das placas de reconhecimento, simbolizando o impacto real do projeto na vida dos pacientes.

As homenagens começaram com a entrega da placa à Santa Casa de São Carlos, recebida pelo provedor Antonio Valério Morillas Junior, seguida das entregas à Unimed São Carlos, recebida pelos doutores Lucas Bonadio e Ricardo Inecco, e ao SAMU, recebida pelo secretário de Saúde Leandro Pilha, com a presença dos representantes Dr. Renato Rizzoli e João Adriano Rosa. Por fim, foi entregue ao prefeito Netto Donato a placa oficial Cidade Angels, que representa o reconhecimento internacional de São Carlos como uma cidade modelo no atendimento ao AVC.

O prefeito Netto Donato destacou o orgulho pela conquista e o papel do municipio como referência em saúde. “São Carlos continua sendo referência para a saúde do estado de São Paulo. Somos a quarta cidade do estado, a 14ª do Brasil e a 32ª do mundo a receber essa premiação, o que demonstra que os profissionais que atuam na nossa cidade são de excelência. Isso traz segurança para todos os munícipes. O projeto, desenvolvido em parceria entre a Secretaria de Educação, a Santa Casa e o SAMU, capacita os alunos das escolas públicas a identificar situações de urgência e emergência e a acionar os serviços 193, 192 ou 190. A Santa Casa é uma grande referência, no estado e no Brasil, com profissionais técnicos e altamente qualificados. Enquanto prefeitura, queremos seguir apoiando essa instituição, que é o braço direito do município no cuidado com a saúde da população.”

O provedor Antonio Valério Morillas Junior ressaltou que o reconhecimento como Cidade Angels é resultado de um esforço conjunto e contínuo. “Esse título representa o compromisso da Santa Casa e de todos os parceiros com a vida. Nós, que tínhamos uma média de um caso por dia, observamos neste último trimestre um aumento para 1,2 casos diários, o que mostra que mais pessoas têm sido acometidas por essa doença tão grave na nossa região. Em paralelo a esse crescimento, nosso empenho tem sido à altura, com resultados expressivos, como o aumento progressivo da taxa de trombólise, reafirmando o compromisso da Santa Casa com a excelência no atendimento e com a saúde da população. Quero também agradecer o empenho da Prefeitura de São Carlos e do SAMU, parceiros fundamentais que tornam possível todo esse trabalho em rede. É uma conquista que mostra que São Carlos está no caminho certo, com profissionais capacitados, estrutura qualificada e um trabalho em rede que faz a diferença para o paciente com AVC.”

O encerramento foi marcado por uma homenagem ao Dr. Vitor Pugliesi, coordenador do Serviço de Neurologia da Santa Casa, cuja liderança e dedicação foram fundamentais para a conquista do título.

Leia Também