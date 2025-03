SÃ£o Carlos decreta situaÃ§Ã£o de emergÃªncia apÃ³s aumento de casos de dengue

Crédito: Divulgação

A Prefeitura de São Carlos decretou situação de emergência em saúde pública em função do aumento de casos de Dengue no município. O Decreto Nº 97/25 foi publicado em edição extra do Diário Oficial do Município desta quinta-feira, dia 6 de março. A medida terá validade por 180 dias.



De 1º de janeiro desse ano até o último dia 3 de março já foram registrados 1.244 casos positivos para Dengue e ainda 1.639 aguardam resultado de exame. Neste momento 11 pessoas estão em leitos de enfermaria e 3 em Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Denise Martins, diretora de Vigilância em Saúde, disse que a decisão se baseou no aumento expressivo de casos positivos de uma semana para outra. “O aumento foi de 56,47%, já que na semana passada tínhamos 795 casos confirmados e agora já são 1.244. Somente as notificações aumentaram 34,96%, pulando de 2.989 para 4.034. No ano passado decretamos emergência no final de março com 994 casos positivos para Dengue. Outra questão que percebemos que aumentou foram os registros para casos suspeitos de Chikungunya. Já estamos com 48 notificações, com 35 casos descartados, 1 positivo e 12 aguardando resultado de exame”, relatou a diretora.



De acordo com o secretário de Saúde, Leandro Pilha, com o decreto a Prefeitura poderá adotar rapidamente todas as medidas necessárias à contenção da Dengue, Chikungunya, Zika e Febre Amarela. “Podemos fazer a aquisição de outros insumos e materiais, contratar serviços necessários ao atendimento da situação emergencial, prorrogar, se necessário, contratos e convênios para o combate ao mosquito Aedes aegypti, além de melhorar o atendimento dos pacientes cometidos por essas enfermidades. Na verdade, já investimos com a compra de mais equipamentos para as unidades de saúde, como poltronas especiais para sorologia, testes rápidos e reforço na equipe médica. Agora vamos reforçar as campanhas e os mutirões e implantar novas técnicas. A ideia é investir primeiro em prevenção”, explicou Pilha.



Já o prefeito Netto Donato ressaltou que o decreto emergencial é uma medida crucial para conter a disseminação da doença e minimizar seus impactos na população. “O decreto chama a atenção para a gravidade da situação e para a maior colaboração da sociedade na prevenção. Precisamos evitar complicações, como aumento da mortalidade e superlotação dos serviços de saúde. A Secretaria de Saúde já vai contratar serviços como o drone com o lançamento de pastilhas de larvicidas, uma medida que acreditamos ser eficaz, além da implantação dos novos métodos Wolbachia e o chamado de Estação Disseminadora de Larvicida (EDL) que o Ministério da Saúde vai testar em São Carlos”.

A Secretaria de Saúde reforça que a melhor forma e mais eficaz de eliminar a Dengue, ainda é evitar a proliferação do mosquito Aedes aegypti. Para isso, cada são-carlense precisa fazer sua parte e manter casa, quintais e locais de trabalho livres de água parada.



O ciclo de reprodução do Aedes aegypti é de cerca de uma semana, entre a fase de ovo, larva e mosquito adulto. Por isso, a vistoria em busca de criadouros deve ser semanal. Mesmo uma tampinha de garrafa esquecida no quintal pode se tornar criadouro. Já foi comprovado que 75% dos criadouros encontrados estão nas residências.

É importante que as pessoas que tenham sintomas como febre, dor de cabeça, dor no fundo dos olhos e dor nas articulações, procurem a unidade de saúde mais próxima da sua residência para atendimento adequado e também para que o controle de vetores faça as ações necessárias para diminuir o risco de transmissão viral.

