São Carlos contabiliza 7 casos suspeitos de Coronavírus

A Vigilância Epidemiológica de São Carlos confirmou na tarde desta sexta-feira (13/03) novas notificações de suspeita para COVID-19, totalizando nesse momento 7 casos suspeitos. Outros 4 casos já foram descartados após exame realizado pelo Instituto Adolfo Lutz de São Paulo.

Na noite de quinta-feira (12/03) foram notificados dois casos suspeitos: de uma mulher de 49 anos com viagem a Ásia atendida em Hospital da cidade com febre, congestão nasal, cefaleia e coriza. Um homem de 38 anos que esteve recentemente na Europa, atendido na rede particular com febre, tosse, dor de garganta e fraqueza.

Nesta sexta-feira (13/03) outras duas notificações foram registradas. Trata-se de uma mulher de 33 anos, comunicante de caso suspeito que procurou a rede pública de saúde apresentando febre, tosse e congestão nasal e de um rapaz de 21 anos com histórico de viagem recente a Europa, atendido em Hospital da cidade com febre, tosse e fraqueza.

Todos passam bem e estão em isolamento domiciliar. As amostras para exame já foram encaminhadas para o Instituto Adolfo Lutz.

Casos descartados - Os quatro casos suspeitos e já descartados já para COVID-19 são de um jovem de 23 anos que retornou da França, do homem de 36 anos, de São Carlos, que retornou da Itália e procurou atendimento no município de Guarulhos, de uma mulher de 45 anos que retornou de um tour na Europa e de uma senhora de 77 anos que viajou recentemente para Alemanha, Israel e Egito.

