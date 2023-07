São Carlos confirma mais um caso de Chikungunya

SIGA O SCA NO

Mosquito da dengue - Crédito: Divulgação

São Carlos registrou novo caso de Chikungunya. Agora a cidade soma dois casos da doença. Já os casos de dengue subiram para 544.

Confira o boletim epidemiológico completo

Em 2023 já foram registradas 2.653 notificações para Dengue, com 544 casos positivos, sendo 457 autóctones e 87 importados. Para Chikungunya foram registradas 88 notificações, com 80 casos descartados, 05 aguardando resultado de exame e 03 positivos (importados). Para Zika foram registradas 66 notificações, com 65 casos descartados e 01 aguardando resultado. Para Febre Amarela foi registrada 01 notificação ainda aguardando resultado de exame.

