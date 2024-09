São Carlos chega perto dos 15 mil casos de dengue em 2024; 10 óbitos estão em investigação

SIGA O SCA NO

Mosquito da dengue - Crédito: Divulgação

Em 2024 já foram registradas 27.078 notificações para Dengue, com 14.996 casos positivos, sendo 14.289 autóctones e 707 importados. De acordo com o Departamento de Vigilância em Saúde essa é a última remessa de exames enviados pelo Instituto Adolpho Lutz relativos ao mês de maio.

Para Chikungunya foram registradas 208 notificações, com 175 casos descartados e 4 positivos, sendo 3 autóctones e 1 importado e 33 aguardando resultado de exame. Para Zika foram registradas 84 notificações, com 84 casos descartados. Para Febre Amarela foram registradas 3 notificações, com 3 casos descartados. A cidade contabiliza até o momento 03 óbitos por Dengue. Outros 10 casos continuam em investigação.

Leia Também