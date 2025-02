São Carlos chega a 403 casos de Dengue em 2025

Compartilhar no facebook

Mosquito da Dengue - Crédito: Agência Brasil

A Secretaria de Saúde divulgou o mais recente boletim epidemiológico das arboviroses nesta segunda-feira (10). Em 2025, já foram registradas 1.588 notificações de Dengue, das quais 403 foram confirmadas como positivas e 577 descartadas. Outros 608 casos ainda aguardam o resultado dos exames. Todos os casos confirmados são autóctones, ou seja, foram contraídos dentro do próprio município.

Para Chikungunya, foram registradas 20 notificações até o momento, com 16 casos descartados e quatro aguardando análise do Instituto Adolfo Lutz. Já para Zika, todas as 15 notificações foram descartadas, e não houve nenhum registro de Febre Amarela neste ano.

Comparação com 2024

No ano passado, a Dengue atingiu números expressivos, com 30.312 notificações e 16.241 casos confirmados, dos quais 15.506 foram autóctones e 735 importados. Além disso, foram registrados seis óbitos.

Para Chikungunya, 338 notificações foram feitas em 2024, resultando em 4 casos positivos e 299 descartados. Já o vírus Zika teve 178 notificações, todas descartadas, e a Febre Amarela registrou três notificações, sem casos confirmados.

As autoridades de saúde reforçam a importância da prevenção, eliminando criadouros do mosquito Aedes aegypti e utilizando repelentes. A população deve ficar atenta aos sintomas e buscar atendimento médico em caso de suspeita.

