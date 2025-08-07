São Carlos busca junto ao Estado ampliação do AME e implantação de hemodiálise

Equipamentos usados para hemodiálise - Crédito: Assessoria imprensa Santa Casa de São Carlos

O vice-prefeito de São Carlos, Roselei Françoso, representando o prefeito Netto Donato, e o secretário municipal de Saúde, Leandro Pilha, participaram nesta terça-feira (6) de uma reunião estratégica na Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo para discutir o fortalecimento da rede pública de saúde do município.

A agenda, articulada com o apoio do deputado estadual Itamar Borges, teve como pontos centrais a ampliação do AME (Ambulatório Médico de Especialidades), a implantação de um serviço de hemodiálise em São Carlos e a inclusão da cidade no Programa Rede de Reabilitação Lucy Montoro.

O encontro foi conduzido pelo secretário estadual da Saúde, Dr. Eleuses Paiva, e contou com a participação de técnicos e coordenadores da pasta, entre eles Tatiana Loscher (CGOF), Marcela Pégolo (CGCSS), Cristina Balestrin (Saúde Digital), Nelson Yatsuda (CRS), além de Walcinyr Bragatto e Kiko Danieleto.

Durante a reunião, os representantes de São Carlos destacaram a urgência em ampliar a oferta de atendimentos especializados, principalmente nas áreas de nefrologia e reabilitação, considerando que a ausência desses serviços obriga os pacientes a se deslocarem para outras cidades, causando impactos físicos e emocionais às famílias.

Leandro Pilha reforçou o compromisso da administração municipal em levar mais dignidade à população por meio de um atendimento mais humano e resolutivo. “Nosso compromisso é mudar essa realidade. São Carlos precisa de serviços de hemodiálise e reabilitação, e essa é uma luta do povo que estamos levando adiante”, afirmou.

Roselei Françoso agradeceu ao secretário estadual pela escuta qualificada e reforçou que a gestão Netto Donato segue com seriedade e responsabilidade. “A parceria entre município e Estado é fundamental para que avancemos em soluções concretas na saúde. Estamos comprometidos com políticas públicas que garantam dignidade, qualidade de vida e acesso à saúde para todos”, concluiu.

