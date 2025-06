Santa Casa renova mobiliário com doações da população: 80 novas poltronas já estão nos leitos SUS

Novas cadeiras -

A Santa Casa de São Carlos deu mais um passo importante para oferecer acolhimento e cuidado humanizado aos seus pacientes e acompanhantes. Chegaram nesta semana 80 novas poltronas que estão sendo distribuídas pelas enfermarias da instituição, especialmente nos leitos destinados ao Sistema Único de Saúde (SUS). A aquisição foi possível graças às doações realizadas por moradores de São Carlos e região, que contribuíram com valores diversos em campanhas realizadas ao longo do ano.

A gerente de Relações Institucionais, Ariellen Guimarães, destacou a importância do gesto coletivo e o impacto direto dessas doações no dia a dia do hospital. "Nesse primeiro momento, compramos 80 poltronas que já chegaram ao hospital e estão sendo distribuídas nos leitos SUS. A Santa Casa tem essa preocupação não só com o paciente, mas com aquele também que está aqui acompanhando, que muitas vezes também tem uma certa idade. Então o nosso objetivo é esse: proporcionar mais conforto e qualidade, trazendo um cuidado humanizado não só para o paciente, mas para aqueles que aqui acompanham também."

Além das poltronas, a instituição tem como meta renovar todo o mobiliário das enfermarias com o apoio das doações. Em 2024, graças a esse mesmo tipo de iniciativa, foram trocadas todas as camas, poltronas e escadinhas da maternidade. "No ano passado conseguimos trocar todos os mobiliários da maternidade com os recursos de doação. Neste ano, começamos pelas poltronas das enfermarias, que eram a prioridade, mas o projeto também contempla camas, suportes de soro e escadinhas. Então aquela doação de 10, 15, 20 reais é de extrema importância. No caso das poltronas, com esses 10 reais nós juntamos 140 mil reais, o que foi possível comprar essas 80 poltronas. Continuamos contando com a ajuda de vocês. Às vezes a gente pensa que 10 reais não é nada, mas contribui muito quando a gente soma tudo isso numa população como a de São Carlos e região", reforça Ariellen.

Segundo o provedor da Santa Casa, Antonio Valerio Morillas Junior, a Santa Casa segue comprometida com a qualidade da assistência e o acolhimento a todos que passam pela instituição. As campanhas de arrecadação continuam abertas, e qualquer valor pode fazer a diferença.

