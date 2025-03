Santa Casa recebe prÃªmio que reconhece excelÃªncia na assistÃªncia prestada aos pacientes com AVC

Crédito: divulgação

A Santa Casa de São Carlos recebeu nesta sexta-feira (28) a placa oficial do WSO Angels Awards 2024, Diamond Status, a mais alta honraria concedida pelo programa para hospitais que tratam Acidente Vascular Cerebral (AVC). A premiação reconhece a excelência na assistência prestada aos pacientes com AVC, destacando a instituição pelo alto padrão de qualidade, rapidez no atendimento e adesão aos protocolos internacionais de tratamento.

A entrega da placa ocorreu em um momento em que a Santa Casa também avança na prevenção do AVC na comunidade. Em parceria com a Prefeitura Municipal, a instituição está organizando um treinamento para ensinar crianças da rede pública a identificar os sinais do AVC e acionar rapidamente os serviços de emergência. A meta é capacitar 400 crianças entre 6 e 10 anos até a metade do ano, aumentando o número de pacientes que chegam ao hospital dentro da "janela terapêutica", tempo essencial para um tratamento eficaz.

A placa foi entregue ao provedor da Santa Casa, Antonio Valério Morillas Junior, pelo coordenador do Serviço Médico de Urgência (SMU) José Anderson e pelo neurologista e coordenador do Serviço de Neurologia da instituição, Dr. Vitor Pugliesi. Ele celebrou a conquista e ressaltou a importância do trabalho em equipe. “Este reconhecimento reflete o compromisso e a dedicação de toda a equipe da Santa Casa. Conseguimos aprimorar nossos protocolos, reduzir o tempo de atendimento e garantir que nossos pacientes recebam um tratamento de excelência, de acordo com os padrões internacionais”, afirmou.

Dr. Vitor Pugliesi destacou a importância do prêmio e o impacto positivo na assistência aos pacientes. “Esse reconhecimento demonstra que estamos no caminho certo, proporcionando um atendimento ágil e qualificado. Seguimos focados na melhoria contínua dos nossos processos para garantir os melhores resultados aos pacientes com AVC”, afirmou.

