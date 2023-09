Santa Casa realiza mais uma captação de órgãos

Crédito: Divulgação

A Santa Casa de São Carlos realizou a captação do fígado de um homem de 62 anos na manhã desta quinta-feira (07/09).

A morte encefálica do paciente foi constatada na quarta-feira (06/09) e o procedimento foi realizado após a família dele concordar com a doação.

A captação do fígado foi feita por uma equipe especializada do hospital do Hospital das Clínicas (HC) de Ribeirão Preto, que contou com o apoio de profissionais da Comissão Interna Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplantes (CIHDOTT) da Santa Casa de São Carlos.

De acordo com o Coordenador de Enfermagem da Santa Casa e membro da CIHDOTT, Tiago Clezer, a captação de órgãos pode ser feita em pacientes de diferentes idades. “A captação pode ser realizada desde bebê até os 70 anos. Claro, quando falamos de coração e pulmão, temos um limite de até 55 anos. Os demais órgãos até os 70 anos”, disse.

Ainda segundo ele, para que seja possível a doação, é necessário realizar de diversos exames para verificar a integridade dos órgãos. “Esse paciente, no caso, fizemos todos os testes e o fígado está um órgão íntegro para ser doado”, explicou Tiago Clezer.

Por fim, o Coordenador de Enfermagem ressaltou a importância de as pessoas manifestarem aos seus familiares a vontade de doar órgãos. “Quem decide pela doação dos órgãos é o familiar mais próximo. É muito importante que as pessoas se conscientizem de que vão estar salvando vidas. Então é preciso deixar a família ciente dessa vontade de doar os órgãos, porque a decisão é da família”, concluiu.

CAPTAÇÕES REALIZADAS NA SANTA CASA DE SÃO CARLOS EM 2023

Essa foi a quinta captação de órgãos realizada na Santa Casa em 2023.Confira quais foram as outras:

• A primeira ocorreu no dia 4 de janeiro, onde foram captados os rins e o fígado de um homem de 64 anos.

• A segunda ocorreu no dia 3 de junho, onde foi realizada a captação de córneas, rins e ossos de um homem de 54 anos.

• A terceira foi no dia 13 de agosto, quando foram captados fígado, rins e córneas de um homem de 31 anos.

• Já a quarta aconteceu no dia 30 de agosto, quando foram captados rins, fígado, coração e córneas de uma adolescente de 15 anos.

Leia Também