Santa Casa realiza mais de mil cirurgias eletivas e ajuda a zerar fila de hérnia em São Carlos

A Santa Casa de São Carlos, em parceria com a Prefeitura Municipal de São Carlos e Governo do Estado de São Paulo, realizou 1.090 cirurgias eletivas de janeiro a maio de 2023. O número representa um aumento 35,2% de procedimentos realizados pela Instituição em relação ao mesmo período de 2022.

O hospital foi contratado pela administração municipal e pela estadual para realizar cirurgias oncológicas, urológicas, oftalmológicas, pediátricas, neurocirúrgicas, entre outras.

A Secretária Municipal de Saúde de São Carlos, Jôra Porfírio, afirmou que a parceria com a Santa Casa possibilita que filas de cirurgias eletivas sejam zeradas. “Conseguimos, através da nossa parceria, realizar várias cirurgias, zerando a fila de hérnia e colecistectomia. Temos pacientes aguardando somente do mês de maio, totalizando de 13 a 15 pacientes esperando por essa cirurgia”, afirmou.

Ainda segundo a Secretária, haverá um aumento no número de cirurgias de ortopedia (quadril e joelho) que era a maior fila de espera do município. “Pretendemos ao longo dos meses de 2023 zerar as outras especialidades também. Desta forma, estamos caminhando para que a saúde de São Carlos tenha uma qualidade melhor e consiga zerar nossa fila de espera”, complementou Jôra Porfírio.

Para o Diretor Técnico da Santa Casa, Dr. Roberto Muniz Júnior, é uma satisfação enorme para a Instituição poder colaborar. “Quero agradecer o governo municipal, através da parceria com a secretária de saúde, Jôra Porfírio, e com o secretário de Planejamento, Netto Donato, pela oportunidade de servir a população e começar a zerar as filas de cirurgias de São Carlos, dessas pessoas que aguardaram tanto”, afirmou.

O Provedor da Santa Casa, Antônio Valério Morillas Júnior agradeceu a Prefeitura de São Carlos, a Secretaria Municipal de Saúde e o Departamento Regional de Saúde (DRS-III) por essa união que está trazendo tantos benefícios para a população.

“Esse esforço que a Santa Casa vem fazendo para a redução das filas é muito importante para a sociedade. Não podemos deixar de citar o empenho da prefeitura, da Secretaria de Saúde e DRS que viabilizaram os recursos. Isso com certeza traz muitos benefícios à sociedade são-carlense e de toda região”, disse o Provedor.

CIRURGIAS ELETIVAS REALIZADAS DE JANEIRO ATÉ MAIO DE 2023

JANEIRO: 217

FEVEREIRO: 198

MARÇO: 228

ABRIL: 214

MAIO: 233

TOTAL: 1.090

