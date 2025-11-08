(16) 99963-6036
sábado, 08 de novembro de 2025
Saúde

Santa Casa realiza jornada de treinamento nacional em acesso vascular

08 Nov 2025 - 20h41
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Santa Casa realiza jornada de treinamento nacional em acesso vascular -

A Santa Casa de São Carlos sedia, nesta sexta-feira (07), uma jornada de treinamento voltada a médicos intervencionistas de diversas regiões do Brasil. A capacitação tem como foco o acesso vascular na TAF (Terapia de Acesso Físico) e é conduzida pela equipe de Hemodinâmica da instituição, referência regional em procedimentos de alta complexidade.

Durante o encontro, os profissionais terão a oportunidade de acompanhar casos práticos, trocar experiências e aprimorar técnicas utilizadas em intervenções endovasculares, com o objetivo de garantir ainda mais segurança e eficácia nos tratamentos realizados em pacientes com doenças vasculares.

O hemodinamicista da Santa Casa, Dr. Said Assaf Neto, responsável pela organização da jornada, destaca a importância da troca de conhecimento entre os especialistas. “A Santa Casa tem se destacado cada vez mais como centro de excelência em ensino e atualização médica. Esse treinamento é uma oportunidade para compartilhar experiências e aprimorar habilidades que impactam diretamente na qualidade da assistência aos pacientes. É uma honra receber colegas de várias partes do país e mostrar o trabalho que vem sendo desenvolvido aqui”, afirma o Dr. Said Assaf Neto.

O provedor da Santa Casa, Antonio Valério Morillas Junior, ressaltou a satisfação em ver a instituição sendo reconhecida como espaço de aprendizado e inovação. “A Santa Casa de São Carlos tem como compromisso oferecer não apenas um atendimento humanizado e de qualidade, mas também contribuir para o avanço do conhecimento na área da saúde. Receber profissionais de diferentes regiões para um treinamento dessa relevância reforça o papel da nossa instituição como referência regional e centro formador de excelência”, destacou o provedor.

Leia Também

Discussão entre duas mulheres termina com agressões em UPA da região
Que Barraco11h03 - 08 Nov 2025

Discussão entre duas mulheres termina com agressões em UPA da região

Câncer de próstata: médicos são-carlenses comentam aumento de 32% no atendimento
NOVEMBRO AZUL 20h06 - 07 Nov 2025

Câncer de próstata: médicos são-carlenses comentam aumento de 32% no atendimento

Deputado Rafael Saraiva destina R$ 300 mil para custeio de exames na área da saúde
Saúde19h45 - 07 Nov 2025

Deputado Rafael Saraiva destina R$ 300 mil para custeio de exames na área da saúde

Vereador Elton consegue recurso para a compra de próteses auditivas através do Deputado Marcos Pereira
MUTIRÃO:08h41 - 07 Nov 2025

Vereador Elton consegue recurso para a compra de próteses auditivas através do Deputado Marcos Pereira

Dieta Enteral: Pacientes do SUS receberam as fórmulas em outubro e começam a receber as referentes a novembro
Saúde18h05 - 06 Nov 2025

Dieta Enteral: Pacientes do SUS receberam as fórmulas em outubro e começam a receber as referentes a novembro

Últimas Notícias