Santa Casa realiza jornada de treinamento nacional em acesso vascular

A Santa Casa de São Carlos sedia, nesta sexta-feira (07), uma jornada de treinamento voltada a médicos intervencionistas de diversas regiões do Brasil. A capacitação tem como foco o acesso vascular na TAF (Terapia de Acesso Físico) e é conduzida pela equipe de Hemodinâmica da instituição, referência regional em procedimentos de alta complexidade.

Durante o encontro, os profissionais terão a oportunidade de acompanhar casos práticos, trocar experiências e aprimorar técnicas utilizadas em intervenções endovasculares, com o objetivo de garantir ainda mais segurança e eficácia nos tratamentos realizados em pacientes com doenças vasculares.

O hemodinamicista da Santa Casa, Dr. Said Assaf Neto, responsável pela organização da jornada, destaca a importância da troca de conhecimento entre os especialistas. “A Santa Casa tem se destacado cada vez mais como centro de excelência em ensino e atualização médica. Esse treinamento é uma oportunidade para compartilhar experiências e aprimorar habilidades que impactam diretamente na qualidade da assistência aos pacientes. É uma honra receber colegas de várias partes do país e mostrar o trabalho que vem sendo desenvolvido aqui”, afirma o Dr. Said Assaf Neto.

O provedor da Santa Casa, Antonio Valério Morillas Junior, ressaltou a satisfação em ver a instituição sendo reconhecida como espaço de aprendizado e inovação. “A Santa Casa de São Carlos tem como compromisso oferecer não apenas um atendimento humanizado e de qualidade, mas também contribuir para o avanço do conhecimento na área da saúde. Receber profissionais de diferentes regiões para um treinamento dessa relevância reforça o papel da nossa instituição como referência regional e centro formador de excelência”, destacou o provedor.

