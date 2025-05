Santa Casa realiza captação de fígado, rins e córnea de paciente de 56 anos

Santa Casa realizou mais uma captação de órgãos - Crédito: Divulgação

A Santa Casa de São Carlos realizou, neste último final de semana, a captação dos rins, fígado e córnea de uma paciente de 56 anos. Os rins e o fígado foram captados por equipes de Ribeirão Preto, enquanto a córnea foi retirada pela Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplantes (CIHDOTT) da própria instituição.

A ação foi conduzida com agilidade, respeito e humanização, em parceria com a família da doadora, que autorizou o procedimento, permitindo que outras pessoas tenham a chance de recomeçar por meio do transplante.

O coordenador de enfermagem do Centro Cirúrgico, Tiago Clezer, membro da CIHDOTT, destacou a importância do diálogo entre as famílias sobre o tema. “Cada captação representa uma esperança para quem aguarda na fila por um transplante. É fundamental que as famílias conversem sobre a doação de órgãos, pois esse diálogo pode salvar muitas vidas. Agradecemos profundamente aos familiares da doadora por esse gesto de amor ao próximo.”

O provedor da Santa Casa, Antonio Valerio Morillas Junior, reforçou o compromisso da instituição com a causa. “A Santa Casa se orgulha de ser referência em captação de órgãos, atuando com responsabilidade, humanização e compromisso com a saúde pública. Parabenizo toda a equipe envolvida e, principalmente, a família da doadora, pela nobreza de sua decisão.”

