Santa Casa realiza a 4ª captação de órgãos do ano - Crédito: divulgação

Nesta quinta-feira (29), a Santa Casa de São Carlos realizou mais uma importante captação de órgãos, reafirmando seu compromisso com a vida e a solidariedade. Esta foi a quarta captação do ano realizada pela Comissão Intra-hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplantes (CIHDOTT) da instituição. O doador, um homem de 58 anos, teve córneas, rins e fígado doados.

A captação dos rins contou com a participação da equipe especializada do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto. Já o fígado foi coletado e preparado pela equipe de São José dos Campos. As córneas foram retiradas pela própria CIHDOTT da Santa Casa.

O provedor da Santa Casa, Antonio Valerio Morillas Junior, e o secretário municipal de Saúde, Leandro Pilha, acompanharam o processo na instituição, respeitando os protocolos de privacidade e segurança sem acesso à sala cirúrgica. A presença dos dois reforçou o apoio institucional à causa da doação de órgãos. “A Santa Casa tem feito um trabalho excepcional em captação de órgãos, com uma equipe extremamente preparada e humanizada. Em nome da Secretaria Municipal de Saúde, nos colocamos à disposição para apoiar sempre que necessário. Parabéns à equipe por esse gesto que salva vidas”, afirmou o secretário Leandro Pilha.

O provedor Antonio Valerio Morillas Junior destacou a importância da parceria com o poder público e o reconhecimento da instituição. “É um trabalho delicado, que exige muito preparo técnico e emocional. A Santa Casa vem se destacando justamente por esse cuidado com a família do doador e pelo profissionalismo das equipes. Em 2024, fomos premiados como destaque em captação de órgãos no Encontro de Comissões Intra-hospitalares do Estado de São Paulo (ECESP), o que muito nos orgulha. Agradecemos à Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, pelo apoio contínuo à nossa missão.”

O coordenador de Enfermagem e membro da CIHDOTT, Tiago Clezer, reforçou o cuidado com as famílias em um momento de grande fragilidade. “O acolhimento à família é parte essencial desse processo. É a partir da escuta e do cuidado que conseguimos, com sensibilidade e respeito, construir o caminho para a doação. É um trabalho coletivo, que envolve toda a equipe da Santa Casa, sempre com o compromisso de transformar a dor em esperança para outras vidas.”

