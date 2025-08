Santa Casa realiza 7ª captação de órgãos de 2025

Compartilhar no facebook

Médicos realizam cirurgia para retirada dos órgãos - Crédito: divulgação

A Santa Casa de São Carlos realizou, nesta quarta-feira (6), a 7ª captação de órgãos de 2025, reafirmando seu compromisso com a missão de salvar vidas. O procedimento envolveu a retirada de fígado, rins e córneas de uma paciente de 54 anos, após diagnóstico de morte encefálica.

A ação foi coordenada pela Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplante (CIHDOTT) da instituição e contou com o apoio das equipes dos Hospitais das Clínicas de Campinas e Ribeirão Preto.

Segundo o enfermeiro Tiago Clezer, coordenador da UTI da Santa Casa e membro da CIHDOTT, todo o processo de captação é conduzido com ética, agilidade e profundo respeito à família doadora, cuja decisão é fundamental para salvar outras vidas.

Ele destaca que a conscientização deve começar ainda em vida: “É fundamental que as pessoas conversem com suas famílias sobre a vontade de doar órgãos, pois esse diálogo facilita a tomada de decisão em momentos delicados e pode salvar vidas.”

O procedimento teve início às 8h e seguiu por toda a manhã. Com essa captação, aproximadamente cinco pessoas foram beneficiadas, reforçando a importância da doação de órgãos para salvar vidas.

Para o provedor da Santa Casa, Antonio Valério Morillas Junior, o cuidado com o paciente e com a família precisa estar presente em todos os momentos, inclusive na captação de órgãos. “A humanização está no centro de todo o nosso trabalho e na captação de órgãos não seria diferente. Respeitar o paciente e acolher a família nesse momento delicado é fundamental para transformar dor em esperança.”

