Santa Casa passa a ser um dos Centros Especializados em tratamento de pacientes com Dor Crônica

Santa Casa de São Carlos - Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

A Santa Casa de São Carlos passou a oferecer à população um novo serviço: o Centro Especializado em tratamento da Dor Crônica, que reúne o Ambulatório da Dor, integrante do Ambulatório de Especialidades da instituição, e os procedimentos intervencionistas, como bloqueios e infiltrações.

O centro é voltado ao atendimento de pacientes que sofrem com dores crônicas aquelas persistentes por mais de três meses, oferecendo tratamentos específicos, baseados em evidências científicas e com abordagem humanizada.

Os pacientes chegam encaminhados pela rede pública, por meio das unidades de saúde, após avaliação médica por diferentes causas, como dores músculo-esqueléticas, articulares, viscerais, de cabeça e síndromes dolorosas diversas. Também podem ser direcionados por médicos de outras especialidades, quando há dificuldade no manejo de dores refratárias. O atendimento contempla tanto pacientes do SUS quanto de convênios, com opções que vão desde acompanhamento ambulatorial e medicamentoso até procedimentos minimamente invasivos e guiados por imagem.

De acordo com a médica responsável, Dra. Natália Consuelo, os procedimentos são seguros e podem contribuir de forma significativa para a qualidade de vida dos pacientes. “Nosso objetivo é oferecer alternativas terapêuticas para quem convive diariamente com dores crônicas. São tratamentos que reduzem o sofrimento e devolvem autonomia para as atividades cotidianas”, explica.

A coordenadora de enfermagem do Ambulatório de Especialidades, Janaína Veroneze, destaca que a criação do centro representa um avanço importante na linha de cuidados oferecida pela Santa Casa. “O paciente que chega até nós já passou por outras etapas do cuidado e é encaminhado para receber esse acompanhamento especializado. Ter um serviço dedicado à dor é fundamental para garantir acolhimento, suporte multiprofissional e tratamentos eficazes”, afirma.

O provedor da Santa Casa, Antonio Valerio Morillas Junior, ressalta que a iniciativa reflete o compromisso da instituição em ampliar e qualificar seus serviços. “A criação do Centro Especializado em Dor Crônica é mais uma conquista para a Santa Casa e para a população de São Carlos e região. Estamos continuamente investindo em novas práticas e estruturas que contribuem para o bem-estar dos pacientes e fortalecem o papel do hospital como referência em saúde”, afirma.

