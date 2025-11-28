Santa Casa passa a fazer coleta de exames em laboratório próprio

Coleta exame - Crédito: divulgação

A Santa Casa de São Carlos passou a realizar a coleta dos exames solicitados pelos ambulatórios de Ortopedia e de Especialidades 1 diretamente em seu próprio laboratório. A mudança visa agilizar o atendimento, otimizar o fluxo interno e oferecer maior comodidade aos pacientes.

Após a consulta, o paciente será encaminhado ao pós-consulta, onde a equipe organizará a coleta imediata ou fará o agendamento, caso seja necessário algum tipo de preparo prévio.

Por enquanto, os exames solicitados pelo ambulatório de Especialidades 2 (SAIBE e ACEG) continuarão sendo encaminhados para a rede. Os exames seguem sendo solicitados normalmente, na forma habitual (SADT).

Segundo a coordenação do ambulatório, essa integração entre os setores traz mais eficiência ao processo e reduz o tempo de espera entre a solicitação e a realização dos exames. “Com a coleta sendo feita no próprio hospital, conseguimos acompanhar o fluxo de forma mais próxima, garantir maior agilidade e oferecer uma experiência mais organizada ao paciente. Nossa expectativa é ampliar gradativamente essa dinâmica para outras unidades, de acordo com a capacidade operacional e os ajustes necessários”, destaca a coordenadora de Enfermagem dos Ambulatórios, Janaína Veroneze de Almeida.

Para o provedor da Santa Casa, Antonio Valério Morillas Junior, a iniciativa reforça o compromisso da instituição com o atendimento humanizado e eficiente: “Essa mudança demonstra nosso esforço em oferecer um atendimento cada vez mais ágil e integrado, garantindo conforto e segurança aos pacientes. A coleta interna de exames é mais um passo nesse sentido e, futuramente, esperamos expandir esse modelo para outras unidades”.

