Santa Casa lança “Disque Coronavírus” para tirar dúvidas sobre a doença

Usar álcool em gel é uma das formas mais eficazes de prevenção - Crédito: Alessandra Kuba

A Santa Casa de São Carlos lançou nesta segunda-feira, 16 de março, o Disque Coronavírus, um canal de comunicação para que as pessoas possam tirar dúvidas sobre a doença. O serviço vai funcionar das 7h às 16h.

Deve ficar atento quem tiver febre alta, tosse e dificuldade para respirar e que, nas últimas duas semanas antes do aparecimento desses sintomas, tenha viajado para países da América do Norte, Europa, Ásia e Oceania, monitorados pelo Ministério da Saúde para casos suspeitos do coronavírus ou tenha tido contato com caso suspeito ou confirmado da doença.

Quem apresentar esse quadro, deve procurar uma unidade de saúde. A Vigilância Epidemiológica de São Carlos estabeleceu um fluxograma municipal, envolvendo toda a rede de atendimento: os casos suspeitos sem sinais de gravidade vão ser encaminhados para o Hospital Universitário. Já os casos mais graves vão ser transferidos para a Santa Casa. Além disso, em todo o Estado de São Paulo, 6 hospitais de referência vão receber os casos mais complexos: Hospital das Clínicas de São Paulo, Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, Emílio Ribas em São Paulo e no Guarujá, Unicamp e Hospital de Base de São José do Rio Preto.

É importante ressaltar que a prevenção é a principal forma de conter a disseminação da doença. A higiene das mãos, seja com álcool gel ou água e sabão, continua sendo a principal arma. Além disso, ao tossir e espirrar, deve-se cobrir o nariz e a boca com um lenço de papel e jogar no lixo e permanecer em locais mais arejados. O uso de máscaras só é recomendado para pessoas com sintomas respiratórios.

“Estamos preocupados com o coronavírus porque é um vírus novo. Ninguém tem imunidade. Então a chance de infectar um número grande de pessoas é muito alta. Porém, temos outras doenças no Brasil, com as quais devemos nos preocupar - e até mais. Estamos em meio a uma epidemia de dengue e próximos da época de Influenza. Parece que nos acostumamos com essas outras doenças, com o fato de que várias pessoas vão ficar doentes. O coronavírus, em geral, é uma doença mais branda e é justamente por isso que criamos esse canal, para tranquilizar a população e detectar casos suspeitos”, explica a médica infectologista e coordenadora do Serviço de Controle de Infecção Relacionada à Assistência em Saúde (SCIRAS) da Santa Casa, Carolina Toniolo Zenatti.

SERVIÇO:

DISQUE CORONAVÍRUS – SANTA CASA

(16) 3509-1234

DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, DAS 7H ÀS 16H

