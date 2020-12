Santa Casa lança Cartão Fidelidade+30

Crédito: Divulgação

A Santa Casa de São Carlos criou o Projeto Cartão Fidelidade +30, com o objetivo de fidelizar os contribuintes do hospital e buscar novos doadores. Funciona assim: você passa a doar 30,00 reais ou mais por mês e recebe o cartão fidelidade. Em contrapartida, ganha vantagens nos serviços oferecidos no Santa Casa Clínicas, com descontos nas consultas, exames de imagens e laboratório, procedimentos ambulatoriais e pacotes cirúrgicos.

Com a pandemia da COVID-19, cerca de 2 mil doadores fixos deixaram de contribuir com a Santa Casa, uma queda de 25%. Além disso, os preços dos medicamentos e equipamentos de proteção individual aumentaram consideravelmente. De janeiro a agosto deste ano, os 10 principais medicamentos usados no hospital subiram, em média, 85%. Já os valores dos equipamentos de proteção individual aumentaram 102% durante este mesmo período. E com as dificuldades para se realizar as cirurgias eletivas, a receita da Santa Casa diminuiu 12%. Esses fatores agravaram a situação financeira não apenas da Santa Casa de São Carlos, mas dos hospitais filantrópicos do país que, há anos, lutam para driblar a defasagem da tabela de repasses do Sistema Único de Saúde.

“Esse ano foi muito difícil, devido à pandemia e o apoio dos doadores foi fundamental para garantir um atendimento de qualidade aos pacientes que necessitam dos nossos serviços. A Santa Casa pensou neste projeto como uma forma de reconhecer os doadores que, ao longo dos anos, fazem suas doações mensalmente. Pensamos, então, em proporcionar algo diferenciado em prol desse doador que é tão importante para a Santa Casa”, comenta a Gerente de Vendas da Santa Casa, AngelaOioli.

O Santa Casa Clínicas oferece mais de 35 opções de especialidades como Pediatria, Clínica Geral, Ginecologia e outros. Além disso, atende 13 convênios e consultas particulares. Para mais informações sobre a adesão ao CARTÃO FIDELIDADE +30, basta entrar em contato pelo (16) 3509-1270.

SERVIÇO:

PARA ADESÃO DO CARTÃO FIDELIDADE +30

CONTATO: (16) 3509-1270

HORÁRIO DE ATENDIMENTO DO SANTA CASA CLÍNICAS:

SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, DAS 7H ÀS 18H

E AOS SÁBADOS DAS 7H30 ÀS 11H30.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também