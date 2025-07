Santa Casa enfrenta baixa crítica no estoque de sangue e faz apelo à população

Compartilhar no facebook

Banco de sangue precisa de doadores - Crédito: Divulgação

Com os estoques em nível crítico, a Santa Casa de São Carlos faz um apelo urgente por doações de sangue. Após uma série de emergências registradas nos últimos dias, o Banco de Sangue da instituição apresenta escassez acentuada, com necessidade imediata dos tipos O negativo, A positivo, A negativo, B negativo, AB positivo e AB negativo.

De acordo com a líder biologista do Banco de Sangue, Paola Stein, um dos fatores que agravaram a situação foi o alto consumo de bolsas nos atendimentos recentes. “Cada doação é essencial para garantir cirurgias, atendimentos de urgência e tratamentos em andamento. Contamos com a solidariedade da comunidade para reverter esse cenário. Doar sangue é um ato simples, seguro e que salva vidas todos os dias”, destaca.

O Banco de Sangue da Santa Casa funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h45, e aos sábados, das 8h às 10h45. O agendamento pode ser feito pelo telefone ou WhatsApp, no número (16) 3509-1230.

Requisitos para doação de sangue

– Ter entre 16 e 69 anos (menores de 18 anos devem estar acompanhados de um responsável legal);

– Pesar no mínimo 50 kg;

– Estar em boas condições de saúde;

– Estar descansado e alimentado (evitar alimentos gordurosos nas quatro horas que antecedem a doação).

Serviço

Banco de Sangue – Santa Casa de São Carlos

Segunda a sexta-feira: 8h às 11h45

Sábado: 8h às 10h45

Agendamentos: (16) 3509-1230 (telefone/WhatsApp)

