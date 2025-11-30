Santa Casa e Prefeitura comemoram fila zero para cirurgia de pacientes com câncer de próstata

Santa Casa de São Carlos - Crédito: divulgação

Nesta sexta-feira (28), a Santa Casa de São Carlos recebeu o secretário municipal de Saúde, Leandro Pilha, que foi recebido pelo Diretor Técnico, Dr. Roberto Muniz Júnior, para discutir os números dos atendimentos de próstata no município, em alusão ao Novembro Azul, mês dedicado à prevenção e conscientização sobre o câncer de próstata.

O Dr. Roberto Muniz Júnior celebrou os resultados alcançados. "Hoje, não temos nenhum paciente com câncer de próstata aguardando cirurgia. Além disso, cerca de 20 pacientes com hiperplasia prostática, aumento benigno da próstata, já estão agendados para serem operados até o início do próximo ano. Esses números refletem um avanço importante no cuidado à saúde masculina e marcam um sucesso neste Novembro Azul de 2025".

O secretário Leandro Pilha destacou a importância desse resultado. "É muito gratificante ver que a Santa Casa e a Prefeitura trabalham juntas para garantir atendimento de qualidade. Zerar a fila de pacientes com câncer de próstata mostra que estamos avançando e cuidando de forma eficiente da saúde dos homens em nosso município".

O provedor da Santa Casa, Antonio Valério Morillas Junior, reforçou o compromisso da instituição. "O Novembro Azul é um momento de conscientização, mas nosso trabalho vai além de um mês no calendário. Esse resultado é fruto da dedicação de toda a equipe médica e administrativa, que se empenha diariamente para oferecer cuidado de excelência aos nossos pacientes".

Leia Também