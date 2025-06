Santa Casa de São Carlos realiza novo mutirão de cirurgia de enucleação de próstata com tecnologia de ponta

Graças a parcerias estratégicas com instituições e fornecedores de tecnologia médica, está sendo aplicada a técnica de enucleação de próstata, considerada atualmente o padrão-ouro para o tratamento da HPB. Feita por via endoscópica (sem cortes), a cirurgia utiliza laser ou energia bipolar para remover o tecido que comprime a uretra, proporcionando alívio dos sintomas urinários de forma eficaz e duradoura.

Embora não esteja disponível no rol de procedimentos oferecidos pelo SUS, a técnica está sendo viabilizada por meio de esforços institucionais, de forma totalmente gratuita para os pacientes do Sistema Único de Saúde atendidos pela Santa Casa.

Os pacientes beneficiados foram selecionados por meio de triagem prévia realizada pela equipe médica da instituição, com base na gravidade do quadro e no tempo de espera pelo procedimento. Além dos profissionais da própria Santa Casa, o mutirão reuniu médicos de diversas regiões do Brasil e também de países como Colômbia, Peru e México, que vieram a São Carlos para acompanhar os procedimentos e se capacitar na técnica como parte do Latam Enucleation Program (LEP), curso internacional que promove a formação de urologistas da América Latina em centros de excelência.

Com a consolidação dessas iniciativas, São Carlos se firma como um polo de referência na técnica de enucleação de próstata, atraindo especialistas de dentro e fora do país para vivenciar, na prática, o que há de mais moderno no tratamento da HPB.

O coordenador da Urologia da Santa Casa, Dr. Fábio Vasilceac, destaca a importância da iniciativa. “É motivo de orgulho ver a Santa Casa oferecendo uma técnica de ponta para pacientes do SUS, ao mesmo tempo em que se consolida como centro de formação e intercâmbio científico. Receber médicos do Brasil e de outros países mostra que estamos no caminho certo.”

Referência nacional e internacional na técnica, o urologista Dr. Daniel Moser também participou do mutirão e reforçou o impacto da ação. “A enucleação é hoje o que há de mais eficaz no tratamento da HPB, especialmente em casos mais complexos. Essa tecnologia traz menos sangramento, recuperação mais rápida e ótimos resultados. Poder oferecer isso a pacientes do SUS e ainda compartilhar conhecimento com colegas de outros centros é algo muito especial.”

O provedor da Santa Casa, Antonio Valério Morillas Junior, celebrou a realização do mutirão e destacou o papel da instituição. “Mesmo sendo uma técnica que não está no rol de procedimentos do SUS, conseguimos viabilizar esses atendimentos por meio de um esforço coletivo. Nosso compromisso é com o cuidado humanizado, com a inovação e com a missão de sermos referência em saúde pública em São Carlos, na região e, agora, reconhecidamente além das fronteiras do Brasil.”

Sobre a HPB:

A Hiperplasia Prostática Benigna é o crescimento não canceroso da próstata, que pode causar jato urinário fraco, sensação de bexiga cheia, aumento da frequência urinária, principalmente à noite, entre outros sintomas. Se não tratada, pode evoluir para complicações mais graves.

Nesta sexta-feira (13), teve início mais um Mutirão de Cirurgia de Enucleação de Próstata promovido pela Santa Casa de São Carlos, com a realização de procedimentos voltados ao tratamento da Hiperplasia Prostática Benigna (HPB), o aumento benigno da próstata, condição comum entre homens acima dos 50 anos. Os atendimentos continuam neste sábado (14).