Santa Casa de São Carlos realiza mutirão de cirurgias de próstata

A Santa Casa de São Carlos promoveu, nos dias 1 e 2 de agosto, mais uma edição do Mutirão de Cirurgias de Enucleação de Próstata, reunindo médicos urologistas de diversas regiões do Brasil. O evento, voltado ao tratamento da Hiperplasia Prostática Benigna (HPB), reafirma a instituição como referência nacional e internacional em atendimento pelo SUS e formação médica especializada.

Com apoio do Instituto de Ensino e Pesquisa (IEP) da Santa Casa, o mutirão teve caráter assistencial e educacional. A técnica empregada foi a enucleação da próstata por via endoscópica, utilizando laser ou energia bipolar — considerada atualmente o padrão-ouro no tratamento da HPB. Esse método permite a remoção precisa do tecido que comprime a uretra, promovendo alívio dos sintomas com menor risco de complicações e recuperação mais rápida.

Mesmo não sendo um procedimento previsto no rol de cirurgias do SUS, a enucleação foi realizada gratuitamente, graças a parcerias com empresas fornecedoras de tecnologia médica e ao empenho da equipe da Santa Casa. Os pacientes foram selecionados por meio de triagem, considerando gravidade clínica e tempo de espera.

A ação integrou ainda o Latam Enucleation Program (LEP), programa internacional de capacitação que forma urologistas latino-americanos em centros de excelência. Segundo o coordenador da Urologia da Santa Casa, Dr. Fábio Vasilceac, a técnica utilizada “oferece uma recuperação significativamente mais rápida para os pacientes, com menor risco de sangramento e complicações em comparação aos métodos tradicionais.”

Para o urologista Daniel Moser, referência nacional na técnica e um dos participantes do mutirão, a ação tem impacto duradouro: “Não se trata apenas de operar pacientes, estamos levando tecnologia e capacitação para profissionais que atuarão em todo o Brasil. Isso tem um efeito multiplicador muito valioso.”

O provedor da Santa Casa, Antonio Valerio Morillas Junior, também destacou a importância da iniciativa: “O mutirão reforça o papel da Santa Casa como hospital de ensino. A atuação do nosso Instituto de Ensino e Pesquisa tem sido essencial para transformar a prática assistencial em uma oportunidade de aprendizado e disseminação de conhecimento.”

Sobre a HPB

A Hiperplasia Prostática Benigna é o aumento não canceroso da próstata, comum em homens a partir dos 50 anos. Pode causar sintomas como jato urinário fraco, urgência para urinar e sensação de esvaziamento incompleto da bexiga. O tratamento adequado pode evitar complicações e melhorar significativamente a qualidade de vida.

