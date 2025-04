Santa Casa de São Carlos é beneficiada com aumento da tabela SUS promovido pelo governo estadual

Leitos de UTI na Santa Casa de São Carlos - Crédito: Divulgação

O Governo de São Paulo, por meio da Tabela SUS Paulista, tem fortalecido o acesso da população à saúde, ampliando a oferta de serviços e reduzindo filas e deslocamentos. No primeiro ano de vigência, o programa repassou um valor histórico de R$ 4,3 bilhões para o estado. Somente na região de Araraquara, foram repassados R$ 128 milhões para 28 instituições conveniadas ao Sistema Único de Saúde (SUS).

“Em um ano de vigência, a Tabela SUS Paulista impactou a região de Araraquara, reafirmando o compromisso do programa em reduzir filas, aprimorar a qualidade do atendimento e garantir que a população tenha acesso a uma saúde pública de excelência mais perto de casa”, destaca o secretário de

Estado da Saúde, Eleuses Paiva.

A iniciativa inédita, liderada pela Secretaria de Estado da Saúde (SES), remunera até cinco vezes mais as instituições filantrópicas, quando comparada à tabela nacional, com recursos 100% do Tesouro Estadual, repassados para os procedimentos realizados via SUS.

FAZENDO A DIFERENÇA - Cassia Regina Peratello, de 50 anos, foi uma das beneficiadas pela Tabela SUS Paulista na Santa Casa de Araraquara, instituição contemplada com R$ 31 milhões. Diagnosticada com câncer de mama em novembro de 2023, ela iniciou imediatamente o tratamento.

“A médica recomendou quimioterapia seguida de cirurgia, e fui encaminhada para a Santa Casa de Araraquara, onde comecei meu tratamento com foco na cura”, conta.

A funcionária pública municipal compartilha que o diagnóstico trouxe muitas emoções. “Quando recebi a notícia, foi um momento muito difícil. O medo e as incertezas sobre o futuro me deixaram insegura, mas com o apoio da minha família, amigos e todos os profissionais envolvidos no meu tratamento, enfrentei esse desafio com fé e força”, relata.

Em setembro do ano passado, Cassia passou por uma mastectomia total após concluir o ciclo de quimioterapia. “Fui tratada com muito cuidado e respeito. A dignidade no tratamento foi essencial para a minha recuperação. Sou eternamente grata”, comemora.

“Por meio da Tabela SUS Paulista, a Santa Casa expandiu seus serviços, investiu em tecnologia, materiais e medicamentos, garantindo uma assistência de alta complexidade para os pacientes da região”, explica André Peluso Nogueira, médico e diretor técnico da Santa Casa de Araraquara.

REAJUSTE EM 2025 - Para fortalecer a rede de saúde, o Governo de São Paulo anunciou reajuste em alguns procedimentos da Tabela SUS Paulista para 2025.

“A medida, implementada pelo Governo, traz um impacto em 158 procedimentos, com um reajuste de mais de R$ 134 milhões. Nosso objetivo com a Tabela SUS Paulista sempre foi muito claro, que é o de fazer as filas andarem, qualificar o atendimento e garantir que toda a população tenha acesso a uma saúde pública eficiente. Esse é o compromisso da gestão Tarcísio de Freitas com a população e seguiremos trabalhando para expandir ainda mais os serviços”, destaca o secretário de Estado da Saúde.

MAIS TRANSPARÊNCIA - O Governo de São Paulo disponibiliza a qualquer cidadão o acesso a todos os valores pagos, detalhados por instituição filantrópica, referentes à Tabela SUS Paulista, mostrando o compromisso da gestão com a transparência. Para conhecer os dados, basta acessar https://nies.saude.sp.gov.br/ses.

