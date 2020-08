Santa Casa Clínicas completa 4 anos e retoma atendimento

Crédito: Divulgação

O Santa Casa Clínicas, projeto da Santa Casa de São Carlos que atende 14 convênios e consultas particulares com preços mais acessíveis, completa 4 anos em agosto. Para comemorar o aniversário e o retorno das atividades, as consultas e exames podem ser agendadas com 10% de desconto durante todo o mês. E os exames de imagens, com até 20% de desconto.

Outra facilidade é a forma de agendamento. O Santa Casa Clínicas tem uma ferramenta online para marcação de consultas e exames. O paciente pode entrar no site da Santa Casa e acessar a plataforma. Nela, dá para escolher o médico, o dia e o horário e agendar, sem a ajuda de um atendente.

“O grande diferencial do Santa Casa Clínicas é que nós oferecemos consultas e exames com preços populares. Com toda segurança e acesso a um pacote completo com exames laboratoriais e de imagens”, explica o gerente comercial da Santa Casa, Marcus Petrilli.

O Santa Casa Clínicas conta com mais de 90 médicos de mais de 40 especialidades. Além disso, os exames laboratoriais são realizados pela CientíficaLab, laboratório com quase 20 anos de história, presente em mais de 7 estados e que realiza 4,5 milhões de exames por mês.

