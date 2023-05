Santa Casa arrecadou R$ 22,4 mil com a campanha das tampinhas para a reforma da maternidade

Tampinhas arrecadadas - Crédito: divulgação

A Santa Casa de São Carlos divulgou, nesta quarta-feira (17/05), o balanço final da Campanha “Tampinha Solidária em prol da Maternidade Dona Francisca Cintra Silva”. Ao todo, foram arrecadados 10.243,25 quilos, o equivalente a R$ 22.420,10.

A campanha foi realizada de junho de 2022 até o final do mês de abril deste ano e todo o dinheiro arrecadado foi investido na reforma da Maternidade, que terminou neste mês de maio.

Ao todo, foram reformados 18 quartos SUS, sendo três de pré-parto, parto e pós-parto (PPP), dois consultórios médicos e a recepção.

Além disso, houve a pintura interna dos corredores, colocação de novos armários e foram realizadas adequações estruturais para atender às exigências da Vigilância Sanitária e do Corpo de Bombeiros.

Os investimentos com a reforma e compra de equipamentos totalizaram R$ 686.530,85 – toda essa verba recebida por meio de doações.

A Gerente de Relações Institucionais da Santa Casa, Ariellen Guimarães, agradeceu a ajuda das pessoas, colaboradores e empresas e ressaltou que a doação de tampinhas vem ajudando o hospital em diversos projetos, como para a compra de cadeiras de rodas, de equipamentos e materiais para o Centro Cirúrgico e agora para a reforma da Maternidade. “A população teve a oportunidade de ajudar duas vezes: o hospital e o meio ambiente. É muito bacana ver o engajamento das pessoas e das empresas apoiando esses projetos”, disse.

TAMPINHA SOLIDÁRIA EM PROL DA UTI NEONATAL DA SANTA CASA

A partir de agora será iniciado um novo projeto para aquisição de equipamentos e materiais para a nova UTI Neonatal da Santa Casa. A obra já está em andamento e foi viabilizada por meio do apoio do Grupo Bandeirantes.

“A Santa Casa vai precisar de quase R$ 3 milhões para equipar todo esse setor. Isso será de grande importância para São Carlos e região, já que temos um déficit de leitos e muitas vezes os bebês que nascem precisam desses cuidados intensivos ou intermediários. Esperamos que a população continue participando deste projeto para conseguirmos atingir mais esse objetivo”, completou Ariellen Guimarães.

De acordo com a Dra. Danielle Cristina Penedo, coordenadora do eixo materno infantil da Santa Casa, atualmente o hospital conta com apenas 5 leitos de UTI Neonatal para atender os pacientes de todas as cidades da Região Coração (São Carlos, Ibaté, Descalvado, Porto Ferreira, Ribeirão Bonito e Dourado).

Com a nova unidade, passará a ter 10 leitos de UTI e 10 leitos de cuidados intermediários. “Atualmente, com apenas 5 leitos de UTI Neonatal, frequentemente precisamos transferir esses recém-nascidos para cidades da região onde tenha leito de UTI. Com essa ampliação para 10 leitos, esperamos que diminua o número de transferências para que possamos prestar um atendimento melhor para essas famílias, que não vão precisar se deslocar para longe”, explicou a Dra. Danielle Penedo.

O Provedor Antônio Valério Morillas Júnior agradeceu pelas doações e pediu que as pessoas sigam juntando suas tampinhas e lacres para ajudar a Santa Casa.

“Gostaria de agradecer a todas as empresas, escolas, e pessoas físicas que se empenharam e continuam se empenhando na doação de tampinhas de garrafas pet, o que tem contribuído muito com o hospital para aquisição de cadeiras de roda, macas e outros insumos necessários ao bom funcionamento do hospital. É um exemplo de união da sociedade que deve ser compartilhado e divulgado em prol de uma justa causa. Em nome da Santa Casa e da Mesa Administrativa, meu muito obrigado!”, afirmou.

SERVIÇO:

CAMPANHA TAMPINHA SOLIDÁRIA - EM PROL DA UTI NEONATAL

CENTRAL DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS

(16) 3509-1270 / (16) 99230-9294 (WhatsApp).

Segunda a sexta-feira, das 8h às 18h.

Aos sábados, das 9h às 15h.

LOCAL DE ENTREGA

Portaria 05 – Rua Maestro João Seppe, 538

