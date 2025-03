Samu São Carlos recebe duas novas ambulâncias do Ministério da Saúde

A Prefeitura de São Carlos recebeu nesta sexta-feira (14/03), em solenidade realizada na cidade de Sorocaba com a presença do Presidente Lula, do vice-presidente Geraldo Alckmin e do Ministro da Saúde, Alexandre Padilha, duas novas ambulâncias de suporte básico para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o Samu 192.

No total foram entregues 789 veículos para 558 municípios de 21 estados com ambulâncias de suporte básico. Outros 72 municípios de 17 estados receberam unidades de suporte avançado (UTI). De acordo com o Governo Federal o investimento total foi de R$ 243 milhões. Entre os veículos entregues, 703 foram para renovação da frota de 501 cidades.



Para o prefeito Netto Donato que foi representado na solenidade pela diretora do Departamento de Gestão do Cuidado Hospitalar, Daniele Robles Antonelli, as novas ambulâncias são importantes para repor a frota. “Há muito tempo o Governo Federal não enviava ambulâncias para os municípios, inclusive em 2023 o prefeito Airton Garcia conseguiu quatro ambulâncias novas para o nosso SAMU, através de emendas parlamentares. Tanto que a maioria dos veículos entregues hoje foi para a renovação de frota e não para a ampliação dos serviços. Agradeço o Governo Federal, mas com certeza vamos fazer novos pedidos, inclusive de ambulâncias de suporte avançado”, ressalto o prefeito de São Carlos.

São Carlos também vai receber em breve uma outra nova ambulância para o SAMU por meio de emenda parlamentar do deputado federal Maurício Neves (PP/SP).



Hoje o SAMU de São Carlos possui 6 ambulâncias básicas rodando e 1 reserva e 2 de suporte avançado, uma rodando e 1 reserva, além de duas motolâncias. As unidades enviadas hoje pelo Ministério da Saúde são para reposição de frota. Em janeiro desse ano o SAMU realizou 1.604 atendimentos, sendo 94 com a unidade de suporte avançado, 1.337 com as unidades de suporte básico e 173 com as motolâncias. Em fevereiro foram 1.609 atendimentos, 106 com unidade de suporte avançado, 1.362 com as unidades básicas e 141 com motolâncias.

