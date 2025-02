Saiba alguns sinais que sua visão dá quando há algum problema acontecendo

Compartilhar no facebook

SIGA O SCA NO

Crédito: Freepik

Assim como envelhecemos e começam a aparecer alguns sinais no nosso corpo de que algo não está bem, com a nossa visão não é diferente. Ao longo dos anos, é normal o surgimento de condições oculares, principalmente influenciadas por fatores externos, como passar muito tempo em frente às telas, coçar os olhos e, em alguns casos, por doenças crônicas, como o diabetes.

“É comum as pessoas sentirem desconforto na visão e levarem uma vida normal até começarem a ter dificuldade para enxergar e correrem ao oftalmologista. Geralmente, quando isso acontece, um problema que inicialmente teria um tratamento simples torna-se mais complexo”, diz o Dr. Fernando Ramalho, especialista em cirurgia refrativa no Oftalmos - Hospital de Olhos, da Vision One, em Santa Catarina,

Os olhos são uma das regiões mais sensíveis do corpo e alguns sintomas merecem rápida intervenção médica. A seguir, o médico do Oftalmos alerta sobre os sinais aos quais devemos ficar atentos:

Sensibilidade à luz: também conhecida como fotofobia, ocorre quando os olhos são mais sensíveis à luz do que o normal, causando desconforto e dificuldades para realizar atividades cotidianas sob luz do dia ou em ambientes muito iluminados.



também conhecida como fotofobia, ocorre quando os olhos são mais sensíveis à luz do que o normal, causando desconforto e dificuldades para realizar atividades cotidianas sob luz do dia ou em ambientes muito iluminados. Visão dupla: também chamada de diplopia, ocorre quando a pessoa enxerga duas imagens ao mesmo tempo. Alguns fatores podem causar esse sintoma, como problemas neurológicos, catarata e estrabismo.



também chamada de diplopia, ocorre quando a pessoa enxerga duas imagens ao mesmo tempo. Alguns fatores podem causar esse sintoma, como problemas neurológicos, catarata e estrabismo. Dificuldade para enxergar à noite: a dificuldade para enxergar à noite ou em ambientes escuros podem indicar algumas condições oculares, como a degeneração macular ou, em casos raros, a retinite pigmentosa – doença hereditária que atinge a retina, prejudicando a formação da imagem.



a dificuldade para enxergar à noite ou em ambientes escuros podem indicar algumas condições oculares, como a degeneração macular ou, em casos raros, a retinite pigmentosa – doença hereditária que atinge a retina, prejudicando a formação da imagem. Dores nos olhos: sentir dor não é normal. Dores nos olhos podem indicar conjuntivite, esclerite (inflamação da esclera, camada fibrosa que cobre o olho) e até glaucoma – doença ocular que afeta o nervo óptico, podendo levar à cegueira irreversível.



Por isso, é fundamental um acompanhamento médico para avaliar se existe alguma condição oftalmológica que precise de rastreamento. “O atendimento prévio, além de evitar que algumas doenças oculares se desenvolvam rapidamente, possibilita que o paciente tenha uma vida saudável, de acordo com sua condição específica”, finaliza o Dr. Fernando Ramalho.









Leia Também