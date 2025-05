Sábado é "Dia D de Vacinação" para estudantes da rede municipal e estadual de ensino

Criança recebe vacina -

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS), por meio dos departamentos de Vigilância em Saúde e de Gestão do Cuidado Ambulatorial realiza no próximo sábado (17/05), das 13h às 17h, primeiro “Dia D” de vacinação para atualizar as cadernetas de vacinação de crianças e adolescentes de 9 a 14 anos (14 anos, 11 meses e 29 dias), estudantes da rede municipal e estadual de ensino.

A iniciativa integra o Programa Saúde na Escola, coordenado pelos Ministérios da Saúde e da Educação e que tem como objetivo principal ampliar a cobertura vacinal, reduzir a incidência de doenças imunopreveníveis, combater a desinformação sobre vacinas e reforçar a importância da imunização como ferramenta de saúde pública.

Todos os pais e responsáveis pelos alunos matriculados nas 62 escolas municipais e nas 34 estaduais receberam um comunicado informando da ação e da importância da imunização. “Esta faixa etária, muitas vezes subestimada no calendário vacinal, é estratégica para a prevenção de enfermidades que podem comprometer o bem-estar individual e coletivo. É fundamental que os responsáveis estejam atentos ao calendário vacinal e levem os jovens aos postos de saúde. Campanhas educativas nas escolas e parcerias com profissionais da saúde são ferramentas essenciais para reverter o cenário de baixa adesão”, acredita Denise Martins, diretora de Vigilância em Saúde.

O secretário municipal de Saúde, Leandro Pilha, lembra que os especialistas alertam que a hesitação vacinal, alimentada por desinformação e fake news, tem levado à queda nas coberturas vacinais em todo o país. Segundo o Ministério da Saúde, esse declínio coloca em risco a eliminação de doenças antes com troladas, como o sarampo e a poliomielite.

“Promover a vacinação entre jovens de 9 a 14 anos não é apenas uma questão de saúde individual: é um compromisso com o futuro do país. Mais do que nunca, investir em prevenção é investir em vidas”, acredita Pilha.

Os imunizantes serão aplicados, das 13h às 17h, nas seguintes unidades de saúde: UBS Aracy, UBS Botafogo, UBS Delta, UBS São José, USF Arnon de Melo, USF Santa Angelina, USF São Rafael, USF Itamaraty, USF CDHU e USF Zavaglia.

As vacinas serão aplicadas conforme a faixa etária recomendada e incluirão os imunizantes contra febre amarela, tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola), DTP (tríplice bacteriana), meningocócica ACWY e HPV (Papilomavírus Humano). A aplicação das doses dependerá da autorização, já enviada pelas escolas, dos pais ou responsáveis.

