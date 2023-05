Psoríase: Dicas para Aliviar Coceira e Desconforto na Pele

Créditos: nenetus (Envato Elements) -

A psoríase é uma doença autoimune, inflamatória e não-contagiosa da pele, que pode causar desconforto e coceira intensa. A própria defesa do corpo começa a atacar as células dermatológicas por algum motivo, causando lesões. Ela acomete todas as faixas etárias e os dois sexos, mas é mais comum em adultos jovens.

A coceira e o desconforto causados pela psoríase podem ser muito incômodos e prejudicar significativamente a qualidade de vida das pessoas. No entanto, existem algumas maneiras de lidar com esses sintomas, que podem ajudar a aliviar o desconforto e melhorar a qualidade de vida dos pacientes. Alguns cuidados essenciais incluem hidratação da pele, evitar roupas apertadas e tecidos sintéticos, e evitar banhos quentes e longos. Além disso, existem alguns tratamentos médicos que podem ser indicados pelo dermatologista, como cremes, pomadas e medicamentos orais.

Psoríase: O que é e como afeta a pele

A psoríase é uma doença crônica da pele que afeta cerca de 3% da população mundial. Ela é caracterizada pela formação de manchas vermelhas e descamativas na pele, que podem causar coceira, dor e desconforto.

Essas manchas podem aparecer em qualquer parte do corpo, mas são mais comuns nos cotovelos, joelhos, couro cabeludo e região lombar. A psoríase pode variar em gravidade, desde lesões discretas até uma doença grave com lesões extensas e comprometimento das articulações.

A causa exata da psoríase ainda é desconhecida, mas sabe-se que ela ocorre quando o sistema imunológico do corpo ataca as células da pele, fazendo com que elas se reproduzam mais rapidamente do que o normal. Essa reprodução excessiva leva à formação das manchas características da doença.

Alguns fatores podem desencadear ou piorar os sintomas da psoríase, como estresse, infecções, lesões na pele, clima frio e seco, consumo de álcool e tabagismo.

É importante ressaltar que a psoríase não é contagiosa e não pode ser transmitida de uma pessoa para outra. No entanto, a doença pode afetar significativamente a qualidade de vida dos pacientes, causando constrangimento e isolamento social.

Existem diferentes tipos de psoríase, cada um com características específicas. Alguns dos tipos mais comuns incluem:

Psoríase em placas: é o tipo mais comum e caracteriza-se por manchas vermelhas e descamativas na pele.

Psoríase gutata: é mais comum em crianças e jovens adultos e geralmente é desencadeada por uma infecção bacteriana.

Psoríase inversa: afeta principalmente as dobras da pele, como axilas, virilha e debaixo dos seios.

Psoríase pustulosa: é um tipo raro de psoríase que causa pústulas cheias de pus na pele.

O tratamento da psoríase varia de acordo com o tipo e a gravidade da doença. Alguns tratamentos comuns incluem medicamentos tópicos, fototerapia e medicamentos sistêmicos. É importante consultar um dermatologista para receber um diagnóstico preciso e um tratamento adequado.

Sintomas da Psoríase

A psoríase é uma doença inflamatória crônica da pele que pode causar vários sintomas, como manchas vermelhas e ressecadas, que podem provocar coceira, desconforto, ligeira queimação e/ou dor. Os locais mais afetados pela psoríase são os braços, cotovelos, mãos, pernas e couro cabeludo, mas pode aparecer em qualquer local do corpo.

Coceira

A coceira é um dos sintomas mais comuns da psoríase. Ela pode ser intensa e persistente, e pode piorar à noite ou quando a pele está seca. A coceira pode ser tão grave que pode interferir no sono, na qualidade de vida e até mesmo levar a problemas de saúde mental, como ansiedade e depressão. Para aliviar a coceira, é importante manter a pele hidratada e evitar coçar a área afetada.

Desconforto

Além da coceira, a psoríase pode causar desconforto na pele afetada. A pele pode ficar sensível, dolorida e até mesmo queimando. Em alguns casos, a psoríase pode causar dor nas articulações, o que é conhecido como artrite psoriática. O desconforto pode afetar a qualidade de vida e limitar as atividades diárias. Para aliviar o desconforto, é importante manter a pele hidratada e evitar roupas apertadas ou ásperas.

Em resumo, a psoríase pode causar coceira e desconforto na pele afetada, o que pode afetar a qualidade de vida e levar a problemas de saúde mental. Para aliviar esses sintomas, é importante manter a pele hidratada, evitar coçar ou usar roupas apertadas e buscar tratamento médico adequado.

Como lidar com a coceira e o desconforto causados pela Psoríase

A psoríase é uma doença crônica da pele que pode causar coceira e desconforto. Embora não haja cura para a psoríase, existem várias maneiras de gerenciar a coceira e o desconforto causados por ela.

Cuidados com a pele

Cuidados adequados com a pele são essenciais para reduzir a coceira e o desconforto causados pela psoríase. Aqui estão algumas dicas úteis (aqui, confira outras):

Limite o tempo do banho a 15 minutos ou menos para evitar ressecamento da pele

Use água morna (não quente) e um sabonete suave sem fragrância

Seque a pele suavemente com uma toalha macia

Use roupas leves e confortáveis, evitando tecidos ásperos ou irritantes

Evite arranhar ou coçar a pele afetada, pois isso pode piorar a coceira e causar feridas

Hidratação

Manter a pele hidratada é uma das melhores maneiras de reduzir a coceira e o desconforto causados pela psoríase. Aqui estão algumas dicas úteis:

Use um hidratante sem fragrância logo após o banho ou sempre que a pele estiver seca

Procure por hidratantes com ingredientes como ureia, ácido lático ou ácido salicílico

Considere a aplicação de compressas frias na área afetada para aliviar a coceira e o desconforto

Medicamentos tópicos

Medicamentos tópicos podem ajudar a aliviar a coceira e o desconforto causados pela psoríase. Aqui estão alguns exemplos:

Corticosteroides tópicos: reduzem a inflamação e a coceira

Calcipotrieno tópico: controla o crescimento excessivo de células da pele

Análogos da vitamina D tópicos: reduzem a inflamação e a coceira

Medicamentos sistêmicos

Em casos graves de psoríase, medicamentos sistêmicos podem ser necessários. Esses medicamentos são tomados por via oral ou injetados e podem incluir:

Metotrexato: reduz a inflamação e o crescimento excessivo de células da pele

Ciclosporina: suprime o sistema imunológico para reduzir a inflamação

Acitretina: controla o crescimento excessivo de células da pele

Terapias complementares

Algumas pessoas acham que terapias complementares, como acupuntura, meditação ou yoga, podem ajudar a reduzir a coceira e o desconforto causados pela psoríase. Embora a evidência científica seja limitada, essas terapias podem ser úteis para algumas pessoas.

Em resumo, existem várias maneiras de lidar com a coceira e o desconforto causados pela psoríase, incluindo cuidados com a pele, hidratação, medicamentos tópicos, medicamentos sistêmicos e terapias complementares. Consulte sempre um dermatologista para obter o melhor tratamento para você.

Prevenção da Psoríase

A psoríase é uma doença autoimune, inflamatória e não contagiosa da pele. Embora não haja uma maneira garantida de prevenir a psoríase, existem algumas medidas que podem ajudar a reduzir o risco de desenvolvê-la ou diminuir a gravidade dos sintomas.

Mantenha um estilo de vida saudável

Manter um estilo de vida saudável pode ajudar a prevenir a psoríase. Isso inclui:

Manter um peso saudável: A obesidade pode aumentar o risco de desenvolver psoríase, portanto, manter um peso saudável pode ajudar a prevenir a doença.

Fazer exercícios físicos regularmente: O exercício físico regular pode ajudar a reduzir o risco de desenvolver psoríase e melhorar os sintomas em pessoas que já possuem a doença.

Seguir uma dieta saudável: Uma dieta rica em frutas, verduras, cereais integrais e pobre em gorduras saturadas pode ajudar a prevenir a psoríase.

Evite fatores desencadeantes

Alguns fatores podem desencadear a psoríase ou piorar os sintomas em pessoas que já possuem a doença. É importante evitar esses fatores, que incluem:

Estresse: O estresse pode desencadear a psoríase ou piorar os sintomas em pessoas que já possuem a doença. É importante encontrar maneiras de gerenciar o estresse, como praticar exercícios físicos, meditação ou terapia.

Lesões na pele: Lesões na pele, como cortes, arranhões ou queimaduras, podem desencadear a psoríase ou piorar os sintomas em pessoas que já possuem a doença. É importante evitar lesões na pele sempre que possível.

Infecções: Infecções, como infecções de garganta ou infecções por fungos, podem desencadear a psoríase ou piorar os sintomas em pessoas que já possuem a doença. É importante evitar infecções sempre que possível.

Proteja sua pele

Proteger a pele pode ajudar a prevenir a psoríase ou piorar os sintomas em pessoas que já possuem a doença. Isso inclui:

Evitar exposição excessiva ao sol: A exposição excessiva ao sol pode piorar os sintomas da psoríase em algumas pessoas. É importante usar protetor solar e evitar a exposição ao sol durante as horas mais quentes do dia.

Hidratar a pele: Hidratar a pele regularmente pode ajudar a prevenir a psoríase ou piorar os sintomas em pessoas que já possuem a doença. É importante usar hidratantes sem perfume e sem corantes para evitar irritações na pele.

Conclusão

A psoríase é uma doença crônica que pode causar coceira e desconforto na pele. Embora não haja cura para a doença, existem várias maneiras de gerenciar os sintomas e reduzir a coceira e o desconforto.

O tratamento da psoríase pode incluir medicamentos tópicos, orais ou injetáveis, terapia de luz e mudanças no estilo de vida. É importante trabalhar em conjunto com um dermatologista para encontrar o melhor tratamento para você.

Além disso, existem algumas coisas que você pode fazer em casa para ajudar a reduzir a coceira e o desconforto causados pela psoríase. Algumas dessas dicas incluem:

Mantenha a pele hidratada com cremes e loções

Evite banhos quentes e longos

Use roupas leves e soltas

Evite arranhar ou coçar a pele

Reduza o estresse

Evite fumar e beber em excesso

Seguindo essas dicas e trabalhando em conjunto com um dermatologista, você pode encontrar maneiras eficazes de lidar com a coceira e o desconforto causados pela psoríase. Lembre-se de que cada pessoa é única, e o que funciona para uma pessoa pode não funcionar para outra. Experimente diferentes opções e encontre o que funciona melhor para você.

