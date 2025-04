Projeto avalia aplicação de luz de corpo inteiro para redução do diabetes em homens

Diabetes - Crédito: Agência Brasil

Uma pesquisa de mestrado, realizada no Departamento de Fisioterapia (DFisio) da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), está recrutando homens, a partir de 40 anos, que tenham diabetes mellitus há mais de cinco anos, com tratamento regular com medicamentos (sem insulina). A pesquisa pretende avaliar o efeito da aplicação de luz de corpo inteiro na redução da glicemia dos participantes. O estudo é desenvolvido por mestrando Francisco Costa da Rocha, sob orientação de Cleber Ferraresi, docente do DFisio da Universidade.

O diabetes tipo 2 é uma doença em que o organismo desenvolve uma resistência à insulina, ou que faz com que as taxas de açúcar no sangue (glicemia) subam cronicamente. Está ligado à obesidade, sedentarismo e má alimentação. A doença pode ocasionar problemas como infarto, AVC e outras complicações e os tratamentos incluem medicamentos que reduzem a glicemia e, eventualmente, doses de reposição de insulina, além de mudança de hábitos de vida como perda de peso, dieta e exercícios físicos. A incidência do diabetes tipo 2 é alta e, no Brasil, atinge cerca de 2 milhões de pessoas por ano.

O objetivo da pesquisa é aplicar uma luz de corpo inteiro para investigar o quanto ela é capaz de reduzir e manter reduzida a glicemia de homens que têm a doença e fazer tratamento regular com medicamento via oral, sem uso de insulina. De acordo com o pesquisador, a fotobiomodulação nos últimos anos vem apresentando efeitos impressionantes para o controle glicêmico do diabetes, mesmo com dispositivos de aplicação pontual, como punho, por exemplo. "Mais recentemente, outras pesquisas investigações resultados positivos no uso de uma manta para controle glicêmico. Pensando nisso, nosso estudo traz uma maior área de irradiação do corpo através do painel de corpo inteiro, além de investigar o melhor tempo de exposição à terapia, o que facilitará o uso clínico dessa terapia conjuntamente ao controle do diabetes tipo 2 com a criação de protocolos para tratamento da hiperglicemia", explica Rocha.

O pesquisador indica que a expectativa do estudo é "fornecer aos profissionais clínicos dados cientificamente relevantes que facilitam a aplicação dessa terapia de forma clínica através de protocolos sistematizados com configurações seguras de dose, tempo e maneira de aplicação da fotobiomodulação para reduzir a glicemia de pessoas diabéticas".

Para realizar a pesquisa, são convidados voluntários homens, a partir de 40 anos, que tenham diabetes tipo 2 há mais de cinco anos, em uso regular de medicação (sem insulina). Os participantes passarão por avaliações gratuitas a aplicação da terapia, no DFisio da UFSCar. Interessados em participar do estudo podem entrar em contato, até 15 de junho, pelo Whatsapp (16) 98217-7414 ou e-mail francisco.rocha@estudante.ufscar.br .

Projeto de pesquisa aprovado pelo Comitê de Ética da UFSCar (CAAE:80093724.9.0000.5504).

Leia Também