domingo, 21 de setembro de 2025
Nova diretriz

"Pressão acima de 120 por 80 já exige mudanças de estilo de vida", orienta médico da Santa Casa e HU

21 Set 2025 - 07h45Por Da redação
A nova Diretriz Brasileira de Hipertensão trouxe mudanças significativas na forma de classificar e tratar os pacientes com pressão arterial elevada. Entre as principais alterações está a definição de que indivíduos com pressão igual ou superior a 120 por 80 mmHg passam a ser considerados pré-hipertensos.

O cardiologista Vicente Matinata, da Santa Casa e do Hospital Universitário (HU) de São Carlos, explica que a mudança reflete uma preocupação crescente com o risco cardiovascular desse grupo de pacientes.

“Esses pacientes têm maior risco de se tornarem hipertensos e, consequentemente, de sofrerem um infarto, um AVC, uma insuficiência cardíaca ou lesões em outros órgãos, como nos rins e na retina”, afirma Matinata.

 

Orientações para pré-hipertensos

Segundo o médico, a diretriz não recomenda o uso imediato de medicamentos para quem apresenta pressão acima de 120 por 80, mas reforça a necessidade de mudanças no estilo de vida.

“Nessa fase não há indicação de antipertensivos. O que cabe é orientação: prática de atividade física, perda de peso, evitar o consumo de sal, incluir verduras e legumes ricos em potássio na alimentação e reduzir o consumo de bebidas alcoólicas, como a cerveja”, orienta.

Diagnóstico e tratamento da hipertensão

Matinata lembra que a hipertensão é confirmada quando o paciente apresenta duas medidas em ocasiões diferentes acima de 140 por 90 mmHg. Nesses casos, há recomendação para iniciar o tratamento medicamentoso.

“O ideal é começar com dois medicamentos de classes diferentes no mesmo comprimido, sempre associado às mudanças de estilo de vida. O objetivo é que, após iniciado o tratamento, a pressão arterial fique abaixo de 130 por 80. É nessa faixa que conseguimos prevenir eventos futuros, como infartos e AVCs”, explica.

O cardiologista reforça que o diagnóstico precoce e a adesão ao tratamento são fundamentais.

“A hipertensão é silenciosa e pode causar danos irreversíveis se não for controlada. Por isso, medir a pressão regularmente e seguir as orientações médicas é essencial para manter a saúde do coração e do organismo como um todo”, conclui.

