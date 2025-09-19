(16) 99963-6036
sexta, 19 de setembro de 2025
Saúde

Pressão 12 por 8 passa a ser considerada pré-hipertensão

Objetivo da reclassificação é identificar indivíduos em risco

19 Set 2025 - 11h25Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Medidor de pressão - Crédito: divulgaçãoMedidor de pressão - Crédito: divulgação

Uma nova diretriz brasileira de manejo da pressão arterial passa a considerar a aferição 12 por 8 não mais como pressão normal, mas como indicador de pré-hipertensão. O documento foi elaborado pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, pela Sociedade Brasileira de Nefrologia e pela Sociedade Brasileira de Hipertensão.

De acordo com a Diretriz Brasileira de Hipertensão Arterial 2025, a reclassificação tem como objetivo identificar precocemente indivíduos em risco e incentivar intervenções mais proativas e não medicamentosas no intuito de prevenir a progressão do quadro de hipertensão dos pacientes.

A partir de agora, portanto, para que a aferição passe a ser considerada pressão normal, ela precisa ser inferior a 12 por 8. Valores iguais ou superiores a 14 por 9 permanecem sendo considerados quadros de hipertensão em estágios 1, 2 e 3, a depender da aferição feita pelo profissional de saúde em consultório.

Nas redes sociais, a Sociedade Brasileira de Cardiologia avaliou o documento como fundamental no sentido de orientar a prática clínica de cardiologistas em todo o país. “Atualização essencial para quem busca fazer medicina baseada em evidências e alinhada às recomendações mais recentes”, postou a entidade.

Agência Brasil 

Leia Também

Cientistas doa USP de São Carlos e de outras universidades descobrem vírus gigante no Pantanal
Naiavírus 08h30 - 19 Set 2025

Cientistas doa USP de São Carlos e de outras universidades descobrem vírus gigante no Pantanal

Anvisa suspende suavizante para tatuagem e proíbe solução automotiva
Saúde12h21 - 16 Set 2025

Anvisa suspende suavizante para tatuagem e proíbe solução automotiva

IFSC/USP convoca pacientes com DPOC para tratamento pioneiro com laser e ultrassom
Saúde08h46 - 16 Set 2025

IFSC/USP convoca pacientes com DPOC para tratamento pioneiro com laser e ultrassom

Pesquisa avalia como fatores de risco e doenças crônicas podem influenciar capacidade cardiorrespiratória na obesidade
Saúde11h20 - 15 Set 2025

Pesquisa avalia como fatores de risco e doenças crônicas podem influenciar capacidade cardiorrespiratória na obesidade

Insulinas: como aplicar corretamente com a caneta reutilizável
Veja vídeo 13h55 - 14 Set 2025

Insulinas: como aplicar corretamente com a caneta reutilizável

Últimas Notícias