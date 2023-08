Prefeitura vai entregar 5.600 óculos para pacientes do SUS - Crédito: Divulgação

A Prefeitura de São Carlos abriu procedimento licitatório, na modalidade pregão eletrônico, do tipo menor preço, para aquisição de óculos de grau para pacientes do Sistema único de Saúde (SUS).

O valor máximo fixado para o processo é de R$ 640.332,00, os recursos financeiros têm dotação de Fonte 01 – Tesouro Municipal, Fonte 08 – Emenda Parlamentar e Fonte 05 – Recurso Federal. Serão adquiridos no total 5.600 óculos.



De acordo com o edital será feita pela Secretaria Municipal de Saúde a aquisição de 2.800 armações e lentes para óculos, entregue em caixa plástica específica para óculos, com armação de cores variadas, lentes montadas na armação, em acetato de celulose ou metal, nos tamanhos adulto e infantil, tipo haste com agulha, tipo aro redondo, esférico ou cilíndrico, tipo apoio nariz/plaqueta; 2.100 armações e lentes para óculos - visão multifocal, nos mais variados graus e outras 700 armações e lentes para óculos, nos mais variados graus com par de lentes orgânica ou policarbonato cilíndrica.



De acordo com Netto Donato, secretário de Governo, esses óculos serão para pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS) que não têm condições de adquirir as lentes. “Essa é uma parceria entre as secretarias de Saúde e de Cidadania e Assistência Social para atender aquelas pessoas que já estão com dificuldade para enxergar. Para o prefeito Airton Garcia é uma satisfação poder investir na aquisição desses óculos, pois ele sabe o quanto isso poderá mudar a vida dessas pessoas que, se tivessem que arcar com esses custos, com certeza não desembolsariam menos de R$ 400,00 com a realização dos exames e a compra dos óculos. Estamos fazendo a nossa parte para melhorar a qualidade de vida desses cidadãos", disse Netto.

Leia Também