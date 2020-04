Prefeitura retoma a partir de hoje (16) vacinação de rotina das crianças

Crédito: Agência Brasil

A Vigilância Epidemiológica da Prefeitura de São Carlos retoma, a partir desta quinta-feira (16/04), nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) e Unidades de Saúde da Família (USF), a vacinação de rotina das crianças, suspensa pelo Ministério da Saúde em todo o Sistema Único de Saúde (SUS) desde o dia 23 de março, devido a antecipação da Campanha Nacional de Vacinação contra a Gripe.

A suspensão temporária da aplicação de vacinas de rotina, determinada pelo Ministério, através do Programa Nacional de Imunizações, teve como objetivo reduzir o contato entre pais, crianças e idosos, já que as pessoas a partir dos 60 anos de idade têm maior risco de complicações por doenças respiratórias, entre elas a COVID-19.

Além da segunda etapa da Campanha de Vacinação Contra a Gripe, a determinação é para que sejam adotadas estratégias também para a atualização da caderneta de vacinação das crianças e dos grupos pertencentes ao calendário do SUS.

“Vamos lembrar que nesse período serão aplicadas as vacinas do calendário de vacinação, chamadas vacinas de rotina. A vacina contra a gripe em crianças de 6 meses a menores de 6 anos incompletos, somente começa a ser aplicada a partir de 9 de maio. Mas é importante que os pais ou responsáveis verifiquem a caderneta de vacinação das crianças e já levem para atualização do esquema vacinal”, ressalta Kátia Spiller, supervisora da Vigilância Epidemiológica de São Carlos.

São 15 vacinas, aplicadas antes dos 10 anos de idade. São consideradas de rotina as doses tetravalente, poliomielite, pneumocócica, tríplice viral, hepatite, febre amarela, entre outras.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também