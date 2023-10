Prefeitura realiza mutirão de consultas pediatricas no CEME

CEME São Carlos -

A Prefeitura de São Carlos, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, está realizando desde segunda-feira (09/10), no Centro Municipal de Especialidades (CEME), um mutirão de consultas pediátricas.

Bebês, crianças e adolescentes foram atendidos durante o dia e em agendamento noturno por cardiopediatras e endócrinos pediatras. Foram agendadas 243 consultas, sendo 205 para cardiologia e 38 com endocrinologista. Esses pacientes estavam na fila aguardando por uma consulta com médico especialista já fazia um tempo, por isso a realização do mutirão.

O secretário de Governo, Netto Donato, esteve na noite desta terça-feira (10/10), no CEME, para acompanhar o mutirão. “Solicitamos a Secretaria de Saúde para que disponibilizasse consultas também no período noturno, uma vez que muitos pais trabalham e não poderiam trazer os filhos durante o dia. O prefeito Airton Garcia solicitou para zerar a fila de consultas pediátricas com especialistas, por isso estamos trabalhando com mutirões”, disse Netto.

Jôra Porfírio, secretária de Saúde, garantiu que todas as crianças e adolescentes que passaram por consulta com especialistas e necessitam de exames, serão encaminhadas. “A ideia é que façam os exames necessários para na sequência já passar pelo retorno e, se necessário, já iniciar o tratamento. Se for necessário, vamos fazer outro mutirão para as consultas de retorno”, explicou a secretária de Saúde.

A Secretaria Municipal de Saúde já realizou plantão de exames, como de 500 eletrocardiogramas em um final de semana. Somente de mamografia, foram ofertados 6.720 exames desde novembro de 2022, bem como a realização de 1.080 cintilografias, 1.074 espirometrias e 300 ultrassons (abdômen superior, abdômen total, vias urinárias, próstata, transvaginal, pélvico abdominal, parede abdominal, inguinal, bolsa escrotal, tireoide e de mama).

Todos os pacientes estão sendo avisados por telefone sobre a data, local e horário do exame. Os agendamentos e avisos estão sendo efetuados pelas próprias unidades básicas de saúde (UBS’s) e unidades de saúde da família (USF’s), que também gerenciam a documentação e orientam os pacientes quanto ao preparo para a realização do procedimento.

