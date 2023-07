Prefeitura prorroga vacinação contra a gripe por mais 30 dias

Mulher recebe vacina em São Carlos -

A Prefeitura de São Carlos, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, prorrogou a campanha de vacinação contra a influenza (gripe) por mais 30 dias, proporcionando à população a possibilidade de se imunizar até o dia 30 de julho em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS’s) e Unidades de Saúde da Família (USF’s). O horário de atendimento para esta finalidade é das 7h30 às 16h30.

A prorrogação é resultado de um comunicado da Secretaria de Estado da Saúde, que contatou diretamente os municípios paulistas solicitando a expansão do período para vacinação. A medida tem como objetivo ampliar a cobertura vacinal, que atualmente se encontra distante dos 95% do público-alvo.

Conforme a nota técnica, estão habilitadas a se vacinar todas as pessoas com seis meses ou mais de idade – crianças, adolescentes, adultos e idosos –, bastando comparecer a um local de vacinação munida de carteira de vacinação, documento com foto e CPF. Em São Carlos, apenas 48,83% desta população se imunizou até o momento.

A diretora do Departamento de Vigilância em Saúde, Denise Mello Martins, lembra da importância de a população manter a imunização em dia. “A vacinação é segura e eficaz em evitar a evolução da doença para casos mais graves. O indivíduo, uma vez imunizado, tem menos chances de contrair e transmitir a gripe, diminuindo o risco de contaminação até das pessoas que não foram imunizadas”, destaca Denise.

MENINGITE C – o município também continua a vacinação contra a meningite C em todas as UBS’s e USF’s, das 7h30 às 16h30, enquanto perdurar o estoque disponibilizado pelo Governo do Estado. Para este imunizante, podem se vacinar as pessoas de 1 a 19 anos de idade – crianças, adolescentes e adultos –, profissionais de saúde, professores e agentes escolares.

