Prefeitura notifica mais um caso suspeito de coronavírus em São Carlos



A Vigilância Epidemiológica de São Carlos confirmou nesta quarta-feira (11/03) que recebeu da rede particular de saúde mais uma notificação de suspeita para COVID-19. Trata-se de um rapaz de 20 anos comunicante de pessoa que viajou para a Europa. Ele procurou atendimento com febre, sintomas respiratórios, mialgia e cefaleia. No momento está em isolamento domiciliar.

Esse é a sétima notificação de suspeita do novo coronavírus em São Carlos, sendo que três já foram descartadas pelo Instituto Adolfo Lutz.

