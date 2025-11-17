Prefeitura liga alerta após aumento de casos de COVID e recomenda medidas de prevenção

Mulher recebe vacina - Crédito: divulgação

A Secretaria Municipal de Saúde emitiu um alerta para o reforço das medidas de prevenção contra a COVID-19, após registrar crescimento de casos nas últimas semanas de outubro. No período, foram confirmados 229 casos positivos e um óbito, de uma mulher de 82 anos com comorbidades.



Segundo o Departamento de Vigilância em Saúde, as oscilações de temperatura, o aumento da permanência em ambientes fechados, a redução da imunidade ao longo do tempo e o surgimento de novas variantes favorecem a transmissão do vírus, mesmo entre pessoas já imunizadas. A recomendação é que todos os grupos elegíveis mantenham seu esquema vacinal atualizado, conforme o Calendário Nacional de Vacinação.



A Secretaria reforça que as vacinas disponíveis são eficazes contra as variantes em circulação e continuam sendo a principal forma de prevenir casos graves, hospitalizações e óbitos. No entanto, a cobertura vacinal do município está abaixo da meta de 90% estipulada pelo Ministério da Saúde. Entre crianças de 5 anos, apenas 30,8% completaram as três doses recomendadas; no público acima de 12 anos, o índice é de 29,47%.

O esquema vacinal recomendado é o seguinte:

- Crianças de 6 meses a menores de 5 anos, esquema de três doses da Pfizer (Comirnaty), com intervalo de quatro semanas entre a 1ª e 2ª doses e oito semanas entre a 2ª e 3ª;

- Idosos: uma dose a cada seis meses.

- Gestantes: uma dose por gestação, em qualquer período.

- Vacinação para grupos especiais (a partir de 5 anos): recebem uma dose anual pessoas em instituições de longa permanência, indígenas, ribeirinhos e quilombolas, puérperas, trabalhadores da saúde, pessoas com deficiência permanente ou comorbidades, pessoas privadas de liberdade e funcionários do sistema prisional, trabalhadores dos Correios, adolescentes e jovens em medidas socioeducativas, pessoas em situação de rua, imunocomprometidos. Para imunocomprometidos, o esquema primário é de três doses (intervalos de 4 e 8 semanas) e a vacinação periódica é de uma dose a cada seis meses. População geral de 5 a 59 anos sem vacinação prévia, recebe dose única.



Denise Martins Gomide, diretora de Vigilância em Saúde, orienta para que pessoas com sintomas de síndrome gripal procurem as unidades de saúde para realização do teste rápido e avaliação clínica. “A síndrome gripal pode incluir febre, calafrios, dor de garganta, dor de cabeça, tosse, coriza e alterações no olfato ou paladar e as principais medidas de prevenção envolvem vacinação em dia, higienização frequente das mãos com água e sabão ou álcool em gel, evitar tocar o rosto com as mãos sujas, etiqueta respiratória ao tossir ou espirrar, evitar contato próximo com pessoas doentes, permanecer em casa em caso de sintomas, uso de máscaras, principalmente em situações de tosse, coriza ou em locais fechados”, orienta a diretora.

“A saúde pública é um esforço coletivo. Contamos com a colaboração da população para reduzir a circulação do vírus e proteger especialmente os mais vulneráveis. Vacinar-se é um ato de responsabilidade individual e de cuidado com toda a comunidade. Seguimos trabalhando, monitorando os dados e ampliando ações de prevenção, mas a participação de cada cidadão faz toda a diferença neste momento”, ressalta Leandro Pilha, secretário de Saúde.

A vacina contra a COVID-19 está disponível em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e todas as Unidades de Saúde da Família (USFs) de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 16h30.

