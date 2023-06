Prefeitura inicia instalação de novo equipamento de Raio-X na UPA Vila Prado -

A Prefeitura de São Carlos, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, iniciou a instalação de um novo aparelho de radiografia digitalizado na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Vila Prado.

Para a instalação do aparelho é necessário a colocação de um vidro especial, importado, por isso exige um tempo maior para que os exames comecem a ser realizados. A SMS acredita que até o final da próxima semana o raio x já esteja em operação.

A radiografia é um exame complementar essencial para a prática de serviços de saúde, permitindo a avaliação de fraturas ósseas, do tecido pulmonar, das dimensões cardíacas, das alças intestinais e muitas outras estruturas do corpo humano.

O novo equipamento foi locado pela Secretaria de Saúde. “Tivemos muitos problemas com o outro aparelho adquirido em 2018, sempre que quebrava demorava muito para retornar já que a assistência não é em São Carlos. Com a locação, se ocorrer qualquer irregularidade no funcionamento, a empresa é obrigada ceder outro aparelho imediatamente”, explica Jôra Porfírio, secretária municipal de Saúde.

É um equipamento que melhora o diagnóstico e diminuiu custos. Antes o paciente tinha que esperar a revelação do filme para retornar à consulta e o médico fazer a avaliação da chapa. Agora, com o sistema informatizado, o médico visualiza, juntamente com o paciente, na tela do computador que fica no consultório. Isso permite maior agilidade e otimização do acolhimento oferecido às pessoas.

As Unidades de Pronto Atendimento (UPAS) do Santa Felícia e do Cidade Aracy já possuem o equipamento, porém em virtude da reforma que está sendo realizada no prédio da UPA do Cidade Aracy, neste momento os pacientes que procuram essa unidade e que precisam passar pelo raio x são encaminhados para fazer o exame no Santa Felícia.

