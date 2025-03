Prefeitura entrega cadeira de rodas para pacientes cadastrados na rede municipal de saÃºde

Crédito: Divulgação

O Prefeito Netto Donato e a primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Herica Ricci Donato, juntamente com o secretário de Saúde, Leandro Pilha e com o diretor de Atenção Especializada, Thiago Luiz Campione Barboza, entregaram na manhã desta segunda-feira (17/03), duas cadeiras de rodas elétricas para pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS).



As cadeiras são adquiridas via convênio da Secretaria Municipal de Saúde com a oficina ortopédica da Associação de Assistência à Criança Deficiente (AACD), organização sem fins lucrativos focada em garantir assistência médico-terapêutica de excelência em ortopedia e reabilitação. A instituição atende pessoas de todas as idades, recebendo pacientes via Sistema Único de Saúde (SUS), planos de saúde e particular.



“Inicialmente o paciente recebe a prescrição da cadeira de rodas, seja ela motorizada, seja ela com especificações técnicas para o uso ou de órteses ou próteses. Após a prescrição, o paciente deve preencher um formulário eletrônico, disponível em todas as unidades de saúde, esse formulário vai ser enviado para o fisioterapeuta da rede, que vai cadastrar o paciente e vai marcar uma consulta para ele no Centro Municipal de Especialidades (CEME). Nessa consulta o especialista vai descrever as medidas do paciente e a especificação do que ele precisa. Após isso, encaminhamos o pedido para a AACD e na sequência levamos esse paciente em São Paulo para confirmação das medidas oficiais. A oficina ortopédica da AACD vai confeccionar o equipamento que depois de pronto é encaminhado para a Secretaria de Saúde que faz a entrega”, explica Thiago Luiz Campione Barboza, diretor de Atenção Especializada.



Leandro Pilha, secretário municipal de Saúde, disse que esse suporte é essencial para promover a inclusão social, a reabilitação funcional e a melhoria da qualidade de vida das pessoas com deficiência ou mobilidade. “Com emenda parlamentar do deputado federal Carlos Sampaio, no valor de R$ 800 mil, vamos poder atender mais pacientes. Para ter acesso aos benefícios, é necessário ser usuário do SUS e passar por um fluxo estruturado, que inclui consulta médica, rastreamento fisioterapêutico e avaliação especializada. Após essa etapa, a necessidade do paciente é encaminhada para aquisição e fornecida pelo município. Todo o processo é realizado de forma criteriosa, garantindo que cada dispositivo seja adequado às necessidades individuais do paciente”, garante o secretário.



Nesta primeira etapa estão sendo beneficiados 43 pacientes da rede municipal de saúde de São Carlos tanto com cadeiras de rodas como com órteses e próteses, um investimento de R$ 343 mil, porém a Prefeitura pretende ampliar essa oferta de serviço. Outros 53 pacientes fizeram o cadastramento, porém ainda aguardam as especificações para que os pedidos sejam enviados a AACD.



Para o prefeito Netto Donato o investimento em próteses, órteses e cadeiras de rodas não apenas assegura dignidade aos cidadãos, mas também favorece a inclusão produtiva. “Vamos ampliar a nossa parceria com a AACD para podermos atender mais pessoas de acordo com a necessidade de cada uma, uma vez que os equipamentos são produzidos conforme indicação apontada no laudo médico de cada paciente. Neste primeiro momento vamos contar com emenda parlamentar do deputado federal Carlos Sampaio, mas também pretendemos investir recursos próprios para zerarmos a demanda”, confirmou Netto Donato.



O programa atende crianças, jovens e idosos com diversas necessidades, incluindo aquelas especiais de próteses para membros inferiores e superiores, como adaptações para amputações abaixo do joelho ou do pé, além de órteses para correção ou suporte biomecânico e pacientes que necessitam de dispositivos assistivos, como cadeiras de rodas e aparelhos auditivos.



Leandro de Lima, de 29 anos e João Degan de 79 anos foram os pacientes que receberam as cadeiras de rodas elétricas.

